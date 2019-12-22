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“Doğu Akdenizin Önemi ve Geleceği” GAÜ’de konuşuldu

“Doğu Akdenizin Önemi ve Geleceği” GAÜ’de konuşuldu

22 Aralık 2019 Pazar 17:28
“Doğu Akdenizin Önemi ve Geleceği” GAÜ’de konuşuldu

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Denizcilik ve Ulaştırma Yükseokulu tarafından “Doğu Akdenizin Önemi ve Geleceği” Konferansı GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.

Konferansa 21. Yüzyıl Türkiye Enstitü Başkanı Cahit Armağan Dilek ve 21.Yüzyıl Türkiye Enstitü Bilimsel Danışmanı Özlem Aksoy konuşmacı olarak katıldı.

Enstitü Bilimsel Danışmanı Özlem Aksoy, İklim Değişikliği ve Doğu Akdeniz’e Yönelik Avrupa Birliği Projeleri hakkında gerçekleştirdiği sunumda; Ulusal yetki alanı dışında ki denizlerde koruma rejimi kurulmasına yönelik birden çok hukuki rejim bulunduğunu belirtti.
Aksoy açıklamalarının devamında ise; “Bu rejimlerin temel ilkeleri 1982 BMDHS ile belirtilmektedir.1982 Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi, denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlemesine ait ulaslararası sözleşmesi, Akdeniz’de deniz çevresinin ve kıyı bölgelerinin korunması hakkında ki sözleşmenin 1995 tarihli Akdeniz’de özel koruma alanları ve biyolojik çeşitliliğe ilişkin protokoller mevcuttur. İklim ve Planlama, Deniz Koruma Alanları, Finike Denizaltı ve Dağları Biyolojik Çeşitlilik Araştırma Tasarım, onay sürecinde ki proje önerileridir” ifadelerini kullandı.

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Enstitü Başkanı Cahit Armağan Dilek, Doğu Akdeniz’de ki Siyasi ve Ekonomik Gelişmelere Yönelik gerçekleştirdiği sunumda;  Kıbrıs’ın, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’in kontrol edilmesinde ki işlevinin değerinin ölçülemeyeceğini belirtti.  Dilek açıklamalarının devamında; “Adanın stratejik değeri, özellikle deniz ticaret yolları ile başlıca hava yollarından biri üzerinde bulunması ile artmakta ve menfaat çatışmalarına sahne olmaktadır. Kıbrıs adası,  bütün Ortadoğu ülkelerini kontrolünde bulunduran “uçak gemisi” gibidir” dedi.

Dilek, ABD-Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ilişkilerine yönelik yaptığı açıklamada; “ABD Ege’nin en kuzeyinde Türk sınırının dibinde Dedeağaç limanında üs kolaylıklarına el etme imkanı buluyor. ABD Balkanlar’a denizden ulaşma için yeni bir hat kurmuş oluyor. ABD’nin halen Yunan topraklarında kullandığı Suda, Larissa, Srefanovikio gibi üslerin imkân kabiliyetlerinin yeni teknoloji sistemlerle geliştirmesi durumu vardır. Larissa’da ki hava üssüne istinaden uçuş yapan ABD İHA’larının elde ettiği bilgilere Yunan tarafının ulaşımı söz konusu olacaktır. Bir nevi müşterek istihbarat paylaşım merkezi oluşturuyorlar” dedi.


Konferansın sonunda katılımcılara katılım belgeleri GAÜ Kültür,Sağlık, Spor Dairesi Başkanı ve Mütevelli Heyeti Kurucu üyesi Türkay Akpınar ve GAÜ Denizcilik Ulaştırma Yüksekokulu Müdürü Uzakyol Kaptanı Dr. Bayram Ali Tavlayan tarafından takdim edildi.
 

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Girne Amerikan üniversitesi
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