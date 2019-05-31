Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtlar Birliği T.C Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yurtlar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi makamında ziyaret etti.

T.C. Lefkoşa Büyükelçilik binasında gerçekleşen ziyarette hem Kuzey Kıbrıs’taki hem de Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki öğrencilerin barınma, konaklama ve diğer gelişmeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Başçeri, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan ötürü yaşanabilecek mağduriyetleri en aza indirgemek için yap-işlet-devret modeli özel yurtların ücretlerini Türk Lirası’na çevirdikleri için memnuniyetlerini dile getirdi.

DAÜ Yurtlar Birliği ise, bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan öğrenci azalmasından dolayı her türlü konuda çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirerek, ülkemizde bulunan tüm üniversitelerin üzerlerine düşen sorumluluğun bilince olmasını gerektiğini de ifade etti.

Yap İşlet Devret Yurtları olarak milli davalarda birlikte hareket ettiklerini belirterek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. (MHA)