banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90590
ALTIN
245.054
DOLAR
5.8328
STERLİN
7.3805
EURO
6.5090
Film gibi operasyon
FİLM GİBİ OPERASYON
Kaza zanlısı 3 gün tutuklu
KAZA ZANLISI 3 GÜN TUTUKLU
Sanal Bet Soruşturması Sürüyor
SANAL BET SORUŞTURMASI SÜRÜYOR
Lefkoşalı 9 ay hapis yatacak
LEFKOŞALI 9 AY HAPİS YATACAK
banner307

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtlar Birliği T.C Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtlar Birliği T.C Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti

31 Mayıs 2019 Cuma 19:17
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtlar Birliği T.C Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtlar Birliği T.C Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi ziyaret etti

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Yurtlar Birliği, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi makamında ziyaret etti.

banner317
T.C. Lefkoşa Büyükelçilik binasında gerçekleşen ziyarette hem Kuzey Kıbrıs’taki hem de Doğu Akdeniz Üniversitesi’ndeki öğrencilerin barınma, konaklama ve diğer gelişmeleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Büyükelçi Başçeri, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalardan ötürü yaşanabilecek mağduriyetleri en aza indirgemek için yap-işlet-devret modeli özel yurtların ücretlerini Türk Lirası’na çevirdikleri için memnuniyetlerini dile getirdi.

DAÜ Yurtlar Birliği ise, bu yıl Kuzey Kıbrıs’ta yaşanan öğrenci azalmasından dolayı her türlü konuda çalışmalarını sürdüreceklerini dile getirerek, ülkemizde bulunan tüm üniversitelerin üzerlerine düşen sorumluluğun bilince olmasını gerektiğini de ifade etti.

Yap İşlet Devret Yurtları olarak milli davalarda birlikte hareket ettiklerini belirterek ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı icra edildi
Uluslararası Anadolu Ankası 2019 Tatbikatı icra edildi
Ünlü Medyum'dan erken seçim kaçınılmaz
Ünlü Medyum'dan erken seçim kaçınılmaz
THY'den Bayramda 125 ek sefer
THY'den Bayramda 125 ek sefer
Ktoeös 50. Yıl Onur Resepsiyonu Düzenledi
Ktoeös 50. Yıl Onur Resepsiyonu Düzenledi
Ramazan Bayramı süresince müzikli eğlence yerleri özel izne tabi olmayacak
Ramazan Bayramı süresince müzikli eğlence yerleri özel izne tabi olmayacak
Herkes Içın Sanat Projesı Kapsamında
Herkes Içın Sanat Projesı Kapsamında "kamusal Sanatın Serüvenı" Çalıştayı Yapıldı
Sos Çocukköyü’nden 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Mesajı...
Sos Çocukköyü’nden 1 Haziran Dünya Çocuk Günü Mesajı...
Meral Akıncı, Mormenekşe-yıldırım-geçitkale Köy Kadın Kursu Yılsonu Sergisinin Açılışını Yaptı
Meral Akıncı, Mormenekşe-yıldırım-geçitkale Köy Kadın Kursu Yılsonu Sergisinin Açılışını Yaptı
Çevre Koruma Dairesi Personelinden Çevre Temalı Oyun
Çevre Koruma Dairesi Personelinden Çevre Temalı Oyun
CTP’den mavi kapak kampanyasına destek
CTP’den mavi kapak kampanyasına destek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim