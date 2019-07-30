Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtlar Birliği; Daü Vakıf Yöneticiler kurulunu ziyaret etti. Ziyarette Daü de ki öğrenci sayıları, öğrencilerin konaklamaları, üniversite yönetimi ile yurtların ilişkileri görüşüldü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktaran Başkan Özcenk Daü için hep birlikte hareket edeceklerini sözlerine ekledi. Daü yap işlet devret yurtlarının Daü ailesinin birer parçası olduğuna değinen VYK başkanı Erdal Özcenk yüksek kalitelerde yurtların kampüsümüzde olması Daü nün büyüklüğünü göstermektedir dedi.

Toplantıda söz alan yurt temsilcileri Bizler Daü nün gönüllü elçileriyiz. Her zaman üniversitemizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Ancak üniversitemizde bizlere destek olmalıdır diye sözlerine eklediler. Ardından yeni göreve gelen VYK başkanı ve yönetimini tebrik edip hayırlı olması temennilerini ilettiler. (MHA)