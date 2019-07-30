Doğu Akdeniz Üniversitesi Yurtlar Birliği; Daü Vakıf Yöneticiler kurulunu ziyaret etti. Ziyarette Daü de ki öğrenci sayıları, öğrencilerin konaklamaları, üniversite yönetimi ile yurtların ilişkileri görüşüldü.
Toplantıda söz alan yurt temsilcileri Bizler Daü nün gönüllü elçileriyiz. Her zaman üniversitemizin yanında olduğumuzu belirtiyoruz. Ancak üniversitemizde bizlere destek olmalıdır diye sözlerine eklediler. Ardından yeni göreve gelen VYK başkanı ve yönetimini tebrik edip hayırlı olması temennilerini ilettiler. (MHA)