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Doğu Akdeniz: AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye ambargo tehdidi çıktı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'deki AB liderler zirvesinde yaptığı açıklamada, Türkiye'nin "Kıbrıs sularında doğalgaz arama çalışmalarında ısrar etmesi durumunda, Avrupa Birliği'nin ambargo uygulayabileceğini söyledi.

02 Ekim 2020 Cuma 09:10
Doğu Akdeniz: AB Liderler Zirvesi'nden Türkiye'ye ambargo tehdidi çıktı
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AB liderlerinin, Türkiye'nin davranışlarını gözlemleme ve "provokasyonların" durmaması halinde Aralık ayında ambargo uygulamaya başlamaya karar verdikleri belirtiliyor.

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Von der Leyen "AB'nin Türkiye'yle olumlu ve yapıcı bir ilişki istediğini, bunun Ankara'nın da çıkarına olacağını vurguladıktan sonra "Ama bu sadece provokasyonlar ve baskılar durunca olur. Ankara'nın bu faaliyetlerini tekrarlaması halinde, AB elindeki tüm enstrümanları ve seçenekleri kullanacak. Elimizde derhal uygulamaya sokabileceğimiz bir alet çantamız var" dedi.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Von der Leyen ile düzenlediği ortak basın toplantısında, liderler zirvesinde Belarus'a yönelik ambargolar konusunda uzlaşmasının ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye konusunda zirveden sonraki iki hafta önemli olacak" dedi.

Michel ayrıca, "Türkiye sorununa Aralık'ta yapılacak zirvede geri dönüleceğini" belirtti.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen
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