Doğruyol’dan Tatar-Guterres görüşmesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yarın görüşeceği BM Genel Sekreteri Antonio Guteress ile yarım asrı aşkın bir süredir devam eden ve Barışı Koruma Operasyonları’nın en uzun soluklu mevcudiyetini barındıran Kıbrıs sorununun çözümüne dair görüşlerini paylaşacağını belirtti.

Doğruyol konuyla ilgili açıklamasında, “Cumhurbaşkanımız, Kıbrıs’ta adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün ancak gerçeklik temelinde bulunabileceğinim, bu temelin de iki Halkın egemen eşitliği ve eşit uluslararsı statüsü zemininde sağlanabileceğine ilişkin vizyonunu anlatacak” ifadelerini kullandı.

Doğruyol, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Genel Sekreter’le yarın yapacağı ikili görüşmenin, Guterres’in davetiyle pazartesi Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis ile yapılacak gayrı resmi yemek öncesinde yapılacak olması açısından da önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın gayrı resmi üçlü görüşmeye dair beklentilerini de Genel Sekreterle paylaşacağını kaydeden Doğruyol, “Cumhurbaşkanımız, iyi niyetli ve yapıcı bir şekilde bu gayrı resmi görüşmeye katılacağını New York’a hareket etmeden önce komuoyumuzla paylaşmış ve aynı tutumu Anastasiades’ten de beklediğini açıklamıştı” dedi.

Doğruyol, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, Kıbrıs sorununu resmi müzakerelere taşıyacak ortak zemin olup olmadığı arayışı sürerken, resmi müzakere olmasa da iki taraf arasındaki işbirliği ve diyaloğun sürdürülmesine büyük önem atfettiğine işaret etti.

İKİ TARAFLI SAĞLIK TEKNİK KOMİTESİ’NİN SON KARARI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımız, bu tutumunu ve anlayışını seçildiği ilk günden itibaren ortaya koymaya başlamış ve aldığı kararlar neticesinde, büyük uğraşlar sonunda, 4 Haziran 2021 tarihinde tüm geçiş kapıları operasyonel hale getirilmiştir. Diplomasi yoluyla sağlanan işbirliği ve diyalog sayesinde ve Rum tarafının da bu çalışmalara olumlu bakması sonucunda, Kıbrıs’ta iki tarafın, iki halkın, hayatlarını kolaylaştıracak adımlara bir yenisi de dün eklenmiştir. Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu değerlendirme sonucunda, aşılarını tamamlamış kişilerin test istemeden geçiş kapılarını kullanmalarının kamu sağlığını olumsuz etkilemeyeceği değerlendirmesinin ardından, Cumhurbaşkanlığımız’a bağlı iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi aracılığıyla Rum tarafına yaklaşık üç hafta önce buna dair bir öneri yapılmış. Dün itibarıyla, önümüzdeki Pazartesi gününden başlamak üzere, bu uygulama yürürlüğe konmuştur”

DİYALOG VE İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK DİPLOMASİNİN SÜRDÜRÜLMESİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Doğruyol, Kıbrıs Türk tarafının, iki tarafın egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüleri zemininde resmi müzakereleri başlatma çalışmalarının devam ettiği bir süreçte, taraflar arasında diyalog ve işbirliğine yönelik diplomasinin sürdürülmesine yönelik kararlı bir tutum içerisinde olduğuna vurgu yaptı.

Doğruyol, “Bu anlamda Kıbrıs Türk tarafı iki halkın refah seviyesini artırmaya ve yaşamlarını kolaylaştırmaya dair adımların atılmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürecektir. Olası bir uzlaşı öncesinde, iki taraf arasındaki güvenin artırılması en önemli unsurlardan bir tanesidir. Bunun için de gerek işbirliği, gerek gerginliklerin yatıştırılması, gerekse iyi komşuluk ilişkilerinin parametrelerinin tesis edilmesi için diplomasi köprüsü ve sürekli diyalog, Kıbrıs Türk tarafının bir uzlaşıya giden yolda temel tutumunu oluşturmaktadır. Kanaatimiz, bu tutumumuza olumlu yaklaşılması halinde, bunun hem iki halka, hem Kıbrıs adasına, hem de bölge istikrarına önemli katkı yapacağıdır” dedi.