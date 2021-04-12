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Doğruyol: “Geçiş kapılarının, salgın şartlarının elverdiği ölçüde, Covid-19 öncesi şartlarla açılması hususunda mutabakata varıldı”

 

12 Nisan 2021 Pazartesi 18:45
Doğruyol: “Geçiş kapılarının, salgın şartlarının elverdiği ölçüde, Covid-19 öncesi şartlarla açılması hususunda mutabakata varıldı”
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“İKİ TARAFLI SAĞLIK TEKNİK KOMİTESİ’NE MÜMKÜN OLACAK EN KISA SÜREDE BİR YOL HARİTASI OLUŞTURMASI VE TÜM GEÇİŞ KAPILARININ AÇILMASI KONUSUNDA TALİMAT VERİLDİ”

Rum tarafıyla geçiş kapılarının, salgın şartlarının elverdiği ölçüde, covid-19 öncesi şartlarla açılması hususunda mutabakata varıldığı; İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi’ne tarafların salgınla  mücadeleye yönelik yürürlükteki mevzuatlarını uyumlaştırarak mümkün olacak en kısa sürede bir yol haritası oluşturması ve  tüm geçiş kapılarının açılması konusunda  talimat verildiği açıklandı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol yazılı açıklama yaparak  İki Taraflı Ekonomi ve Ticari İşler Teknik Komitesi’nin de, iş birliği yaparak, salgının olumsuz ekonomik etkilerinin hafifletilmesine yönelik çalışma yaptığını kaydetti.

Bu bağlamda, normal şartlara dönülmesi için başlatılan çalışmaya, hükümetle eşgüdüm içinde kararlılıkla devam edileceğini ifade eden Doğruyol, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın talimatları doğrultusunda, Özel Temsilci Ergün Olgun ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis arasında Güven Artırıcı Önlemler kapsamında 19 Mart’ta gerçekleştirilen toplantıda, salgın koşullarının el verdiği ölçüde ve riski minimum seviyede tutabilecek sekilde, kara sınır geçişlerinin covid-19 salgını öncesi şartlara döndürülmesine yönelik, Kıbrıs Türk tarafının bir öneri yaptığını belirtti.

Doğruyol, “BM Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın mevcudiyetinde yapılan söz konusu toplantıda, geçiş kapılarının, salgın şartlarının elverdiği ölçüde, covid-19 öncesi şartlarla açılması hususunda Rum tarafıyla mutabakata varılmıştır. Bu amaca yönelik olarak, tarafların, covid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik, yürürlükteki mevzuatlarını uyumlaştırarak mümkün olacak en kısa sürede bir yol haritası oluşturup, tüm geçiş kapılarının açılmasına yönelik İki Taraflı Sağlık Teknik Komitesi talimatlandırılmıştır. Bununla birlikte, İki Taraflı Ekonomi ve Ticari İşler Teknik Komitesi de, covid-19 salgınından ötürü iki tarafın da etkilenen ekonomisinin iş birliği yaparak, salgının olumsuz etkilerinin hafifletilmesine yönelik çalışma yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 12.04.2021 19:00
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