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Doğruyol: “Aşıların Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılmasını teminen, bugün AB nezdinde gerekli girişimler yapıldı”

Avrupa Birliği tarafından gönderilecek aşıların Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılmasını teminen, bugün AB nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin BM nezdinde çalıştığı gerçeğinden hareketle, aşıların en erken bir zamanda Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılması için BM’den de gerekli adımları atmasını talep ettiği bildirildi.

14 Ocak 2021 Perşembe 16:54
Doğruyol: “Aşıların Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılmasını teminen, bugün AB nezdinde gerekli girişimler yapıldı”
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CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ DOĞRUYOL: “AŞILARIN KIBRIS TÜRK TARAFINA ULAŞTIRILMASINI TEMİNEN, BUGÜN AB NEZDİNDE GEREKLİ GİRİŞİMLER YAPILDI”


“ CUMHURBAŞKANI TATAR AŞILARIN EN ERKEN BİR ZAMANDA KIBRIS TÜRK TARAFINA ULAŞTIRILMASI İÇİN BM’DEN DE GEREKLİ ADIMLARI ATMASINI TALEP ETTİ”
“GELİNEN AŞAMADA, AŞI TEDARİKİNE İLİŞKİN OLARAK YAŞANAN SIKINTILARIN KAYNAĞI, GKRY’NİN, AŞI TEDARİKİNİ ENGELLEYİCİ BÜROKRATİK SIKINTILAR YARATMAYA DEVAM EDİYOR OLMASIDIR”
Avrupa Birliği tarafından gönderilecek aşıların Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılmasını teminen, bugün AB nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın  İki Toplumlu Sağlık Komitesi’nin BM nezdinde çalıştığı gerçeğinden hareketle, aşıların en erken bir zamanda Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılması için BM’den de gerekli adımları atmasını talep ettiği bildirildi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol tarafından yapılan yazılı açıklamada Cumhurbaşkanı Tatar’ın  tüm sıkıntılara rağmen, konuya, öncelikli olarak halkın sağlığını gözeten, sağduyulu bir bakış açısıyla yaklaştığı ifade edildi.
Açıklamada, Tatar’ın bu doğrultuda  Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni  de hâkimiyetçi  zihniyetini ve siyasi emellerini bir kenara bırakarak, insan sağlığını ön planda tutan bir yaklaşımla, sağduyulu davranmaya davet ettiği de kaydedildi.
Doğruyol’ın yazılı açıklaması şöyle: 

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“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm dünyayı etkisi altına almış olan COVID-19 salgınına karşı yürütülen çabalar çerçevesinde, halkımızın sağlığının korunması için gerekli tedbirler arasında yer alan, aşı tedariki için, Hükümetimizle işbirliği içerisinde, konuya ilişkin olarak yürütülmekte olan süreçleri yakinen takip etmektedir. 
Avrupa Birliği üzerinden gönderilecek olan aşılardan, Kıbrıslı Türklere ayrılan payın, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulmuş olan, Birleşmiş Milletler gözetimindeki iki taraflı Sağlık Komitesi ve Sağlık Bakanlığımız vasıtasıyla tarafımıza iletilmesi planlanmıştır. 
Bu bağlamda, Avrupa Birliği yetkilileri ile istişare içerisinde, bir Aşı Dağıtım Planı hazırlanmış, Komite’de yapılan istişarelerin ardından, plana son şekli verilmiştir. Gelinen aşamada, aşı tedarikine ilişkin olarak yaşanan sıkıntıların kaynağı, GKRY’nin, aşı tedarikini engelleyici bürokratik sıkıntılar yaratmaya devam ediyor olmasıdır.
Bu gerçeklik ışığında, Cumhurbaşkanı Tatar’ın BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar ile dün gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptığı açıklama doğrultusunda, Avrupa Birliği tarafından gönderilecek aşıların Kıbrıs Türk tarafına ulaştırılmasını teminen, bugün, AB nezdinde gerekli girişimler yapılmıştır.  
Yine aynı açıklamada ifade edildiği üzere, iki taraflı Sağlık Komitesi’nin BM nezdinde çalıştığı gerçeğinden hareketle, Sayın Cumhurbaşkanı, aşıların en erken bir zamanda tarafımıza ulaştırılması için BM’den de gerekli adımları atmasını talep etmiştir. 
Cumhurbaşkanı Tatar, tüm sıkıntılara rağmen, konuya, öncelikli olarak halkımızın sağlığını gözeten, sağduyulu bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. 
Bu doğrultuda, GKRY’ni de, hakimiyetçi zihniyetini ve siyasi emellerini bir kenara bırakarak, insan sağlığını ön planda tutan bir yaklaşımla, sağduyulu davranmaya davet ediyoruz”.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa BirliğiBmCumhurbaşkanı Ersin Tatarİki Toplumlu Sağlık Komitesi
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