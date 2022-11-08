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"Doğrudan uçuş için yoğun girişimlerimiz sürüyor"

Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra Turizm Fuarı’nda yer alan KKTC Standı’nı ziyaret etti.

08 Kasım 2022 Salı 09:12
"Doğrudan uçuş için yoğun girişimlerimiz sürüyor"

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, İngiltere’nin başkenti Londra’da yer alan “World Travel Market” turizm fuarında yerini aldı.

Londra’da bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra Turizm Fuarı’nda yer alan KKTC Standı’nı ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, tecrübeli ekiplerle, doğru yaklaşımlarla daha fazla nitelikli turisti KKTC’ye çekebileceklerini , doğası, kültürü, yeni yatırımları ve yeni havalimanı ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’de her geçen gün parlayan bir yıldız olduğunu söyledi.

Tatar, Maraş açılımı ile turizm potansiyelinin arttığına da vurgu yaptı.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, KKTC’nin dış tanıtımlarına desteği artırmakta olduğunu belirten Tatar, Türkiye’ye desteği için teşekkür etti.

Tatar, Yeni Ercan’ın da açılmasıyla yılda en az ekstra 500 bin turistin ağırlanabileceğini ifade etti.

Soru üzerine Tatar, “ Direk uçuş olmasa da, yolcuların uçak değişmeden Ercan’a ulaşması için girişimlerimiz sürüyor” dedi.
Tatar, “ Mutlaka bir şeyler değişecektir. Rusya’dan doğrudan uçuş konusunda henüz kesin bir durum yok, ama bu konuyu ciddi şekilde zorluyoruz. Gelişmeler var ve umut vericidir…” diye konuştu.

BRT

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