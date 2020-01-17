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Doğrudan Gelir Desteği için beyan bildirimleri 20 -31 Ocak tarihleri arasında

Genel Tarım Sigortası Fonu, üreticilerin; 2019-2020 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu tazminat ödemelerinden ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın vermekte olduğu Doğrudan Gelir Desteğinden yararlanabilmeleri için ekilen ve/veya dikilen araziler ve nadasa bırakılan arazileri Genel Tarım Sigortası Fonu beyan forumları esas alınarak Fona beyanda bulunmaları gerektiğini bildirdi.

Doğrudan Gelir Desteği için beyan bildirimleri 20 -31 Ocak tarihleri arasında

Genel Tarım Sigortası Fonu, üreticilerin; 2019-2020 üretim yılında Genel Tarım Sigortası Fonu tazminat ödemelerinden ve Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın vermekte olduğu Doğrudan Gelir Desteğinden yararlanabilmeleri için ekilen ve/veya dikilen araziler ve nadasa bırakılan arazileri Genel Tarım Sigortası Fonu beyan forumları esas alınarak Fona beyanda bulunmaları gerektiğini bildirdi.

17 Ocak 2020 Cuma 15:34
Doğrudan Gelir Desteği için beyan bildirimleri 20 -31 Ocak tarihleri arasında

Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan yapılan duyuruya göre, beyan başvuruları, bölge ve kaza Tarım Daireleri ile Genel Tarım Sigortası Fonu’na olmak üzere 10 merkezde teslim edilebilecek.

Devlet Emlâk Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler kira mukavelesinde adı geçen şahıslar tarafından beyan edilebilecek.

Geçtiğimiz yıl (2019-2020 üretim yılı) beyanlarının bilgisayar kayıtlarına göre tapu kontrolü yapıldıktan sonraki temiz son durumlarını gösteren ürün köyüne göre kimlik ve parsel bazında hazırlanmış başvuru formalarında üreticiler sadece söz konusu parsellerin bu yılki (2019-2020 üretim yılı) ürün durumlarını yazacak. Ancak başvuru formlarının üzerinde olup da bu yıl ekmedikleri, nadasa bırakmadıkları veya başka üretici kullanımına geçen arazilerin üzerlerini çizerek iptal edecekler.

Üreticiler kimlik ve parsel bazında hazırlanan başvuru formlarında bulamadıkları parselleri boş olarak gönderilen başvuru formlarına dolduracak. 

7/79 sayılı Kamu Görevlileri Yasası kapsamında olan devlet çalışanları ve/veya çalışmış oldukları kurum, kuruluşların yasa veya tüzüklerinde veya yapılan toplu iş sözleşmelerinde ikinci iş yapma yasağı olan üreticiler başvuru yapamayacak. Yapmaları halinde başvuruları iptal edilecek.

BAŞVURU ESNASINDA İBRAZ EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1-) Devlet Emlâk Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler ve Kaymakamlıklar tarafından kullanım hakkı ve kira mukavelesi yapılan araziler için yapılacak beyanlar sözleşmeleri ile birlikte teslim edilecek. Belgelerini ibraz etmeyen üreticiler DGD ve tazminat ödemelerinden yararlandırılmayacak. 

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2-) Üreticiler kimlik ve parsel bazında hazırlanan başvuru formlarında bulamadıkları ve boş olarak gönderilen başvuru formlarına doldurulacak yeni parselleri evraklı alınacak. Yeni beyan edilecek araziler için gerekli evraklar:

a) Üreticinin mülkiyetinde olan parselleri için Koçan, T Cetveli, Tahsis ve Search Belgelerinin aslı veya aslı gibidir diye onaylı şekli.
b) Parselin icar olması durumunda icar sözleşmesi veya kullanım hakkı belgesi ile birlikte koçanın aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli.
c) Parselin miras olması durumunda tereke belgesinin aslı veya aslı gibidir diye onaylanmış şekli başvuru formu ile birlikte teslim edilmelidir.

3-) Tahıl ve Baklagil üreticilerinin sigorta kapsamına giren doğal afet olması durumunda kuraklık tazminatından faydalanabilmeleri için özel ve/veya tüzel kurum ve kuruluşlardan almış oldukları gübrelerin fatura ve/veya makbuzlarının aslı veya gübre aldıkları kuruluş tarafından tasdiklenmiş fotokopileri beyan formları ile birlikte Fon’a ibraz edilmesi gerekiyor.

4-) 2018-2019 üretim yılı için Doğrudan Gelir Desteğinden faydalanmak isteyen üreticiler üretici birliklerinden alacakları Üretici Belgesini Fona ve/veya bölge Kaza Tarım Dairelerine ibraz etmeleri gerekiyor.

5-) Üreticilerin kimlik kartı fotokopilerini beyan esnasında Fon’a ve/veya Bölge Kaza Tarım Dairelerine  ibraz etmesi gerekiyor.

6-) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na daha önce taahhütname vermeyen üreticilerin taahhütnamesini de beyan esnasında Fona teslim etmesi gerekiyor.

2018-2019 üretim yılı beyanları dikkate alınarak Genel Tarım Sigortası Fonu tapu kayıtlarına göre yapılan kontroller sonucu evrakları tamam olan (temiz) başvurular evraksız kabul edilecek 

Başvurular esnasında ibraz edilecek ve Pul Yasası kapsamında pul gerekliliği bulunan evraklara gereken miktarda pul yapıştırılmış olması gerekiyor.

2019-2020 beyan bildirimleri 20 Ocak 2020 – 31 Ocak 2020 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) bölge tarım dairelerinde ve Genel Tarım Sigortası Fonu binasında alınacak

Son Güncelleme: 17.01.2020 18:40
Anahtar Kelimeler:
Doğrudan Gelir Desteği Için Beyan BildirimleriGenel Tarım Sigortası Fonu
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