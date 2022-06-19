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Doğrudan Gelir Desteği ek bütçe kapsamında artırıldı

19 Haziran 2022 Pazar 12:15
Doğrudan Gelir Desteği ek bütçe kapsamında artırıldı

Narenciye, patates, sera, yem bitkisi, sebze, meyve, küçükbaş, arıcılık gibi alanlarda üreticilere sağlanan desteklere yüzde 50 ve üzerinde artış yapıldı

Akaryakıt sübvanseye desteğiyse yüzde 263 artırışla litre başına 4 TL oldu

Tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren üreticilere verilen Doğrudan Gelir Desteği ek bütçe kapsamında artırıldı.

Narenciye, patates, sera, yem bitkisi, sebze, meyve, küçükbaş, arıcılık gibi alanlarda üreticilere sağlanan destekler yüzde 50 ve üzerinde artış yapıldı.  Akaryakıt sübvanseye desteğiyse yüzde 263 artırışla litre başına 4 TL oldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz’un açıklamasına göre, kuru ziraatla ilgili dönüm başı 50 TL olan destek 100 TL’ye, narenciyede 325 TL olan destek 650 TL’ye, iklim kontrollü serada bin 400 TL olan destek 3 bin TL'ye, modern sera desteğiyse 700 TL'den bin 700 TL’ye çıkarıldı.

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Küçükbaş hayvanbaşına verilen destek 150 TL'den 400 TL'ye yükseltildi.

Kaliteli kaba yem üretiminde yönelik hububat hasıllık silaj, sano ve baklagil ( mercimek, nohut) mürdümük ve benzeri alanlarına giren ürünlere verilen destek 65 TL’den 130 TL'ye, sulu yem bitkisi tek yıllık mısır lolium Karamba sudan otu gibi ürünlere verilen destek 90 TL' den 180 TL'ye, çok yıllık yonca gibi yem bitkilerine verilen destek 110 TL dönümünden 220 TL'ye çıkarıldı. Patates alanları için destek 150 TL'den 300 TL'ye yükseltildi.

Çok yıllık meyve ağaçlarında, zeytin, bağ, badem 150 TL'den 300 TL'ye, tahıl alanları için sertifikalı tohum desteği kilogram başına 0,35 TL'den 1 TL'ye, sebze alanları 130 TL'den 260 TL'ye yükseltildi.

Arıcılık kayıt sistemine kayıtlı olan arıcılara kovan başına verilen 30 TL'lik destek 60 TL'ye çıkarıldı.

 Akaryakıt sübvansiye desteği (kuru tarım, nadas, narenciye meyve ağaçları, sera, sebze, çok yıllık yem bitkisi, tek yıllık yem bitkisi, patates, sebze alanları ve balıkçı teknelerine) 1.1TL’den 4 TL’ye (yüzde 263) artırıldı.

Doğrudan Gelir Desteği için tıklayın

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Son Güncelleme: 19.06.2022 22:09
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