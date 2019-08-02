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Doğrucu Davut yazdı: “ KIB-TEK out AKSA in “

Doğrucu Davut Kıbrıs Manşet'te gündem yaratan yazılarına devam ediyor...

Doğrucu Davut yazdı: “ KIB-TEK out AKSA in “

Doğrucu Davut Kıbrıs Manşet'te gündem yaratan yazılarına devam ediyor...

02 Ağustos 2019 Cuma 10:26
Doğrucu Davut yazdı: “ KIB-TEK out AKSA in “

“ KIB-TEK out AKSA in “

Sayın Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy’un son günlerde Elektrik Enerjisi Üretimi ile ilgili açıklamaları ardı ardına gelmeye devam ediyor, açıklamalar geldikçe sayın Taçoy’un beyninin gerisindeki yeni “ KIB-TEK VİZYONU” da açığa çıkmaya başladı. Sayın Taçoy aşşağıdaki açıklamalarla vizyonunu anlatmaya çalıştı;

“ ENTERKONNEKTE EKSİK VE YANLIŞ TARTIŞILDI “

2016-2018 UBP-DP hükümet döneminde Elektrik Üretim vizyonu olarak kabul edilen “Kablo ile Elektrik” getirilmesi ve “ Yenilenebilir Enerji” yatırımları bir kenara çekilip yapılmış olan “Çift yönlü,paralel 400 MW taşıma kapasitesi olan kablo projesinin tüm çalışmaları yapılıp imza aşamasına gelmiş ve 4’lü koalisyon hükümetine neden imzalamıyorsunuz da “Dizel Jeneratör” yatırımı yapacaksınız diye muhalefet yapan UBP tekrar hükümete gelince “EKSİK VE YANLIŞ” deyip “Temiz Enerji” vizyonunu inkar eder bir pozisyona gelmiştir.

“ YENİLENEBİLİR ENERJİ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPILMALI “

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2016-2018 yılları hükümette olan UBP yenilenebilir enerji konusunda Ekonomi ve Enerji Bakanlığı üzerinden şartname hazırlayıp “Güneş Enerjisi” ihalesine hazırlanmıştı ihale aşamasına gelmişken sayın Taçoy “haberi yokmuş” gibi yapıp nasıl “Çalışma yapılmalı” diyebiliyor yoksa projeyi öteleyip Kıb-Tek’in zor duruma düşeceğinin farkında değil mi? yoksa UBP yenilenebilir enerji vizyonunu terk edip “katı yakıtla” üretime “Eski Üretim Ortağı” ile devam mı?.

“ KIB-TEK ELEKTRİK ENERJİSİNİN min %45 max %55 ini ÜRETECEK

Sayın Taçoy şu an Kıb-Tek Enerjinin %51 ini AKSA ise %49 unu üretiyor ve AKSA anlaşması 2024 te son buluyor.Yine önceki UBP-DP ve 4’lü koalisyon hükümetleri bir ağızdan AKSA anlaşması uzatılmayacak derken sizde ısrarla Kıb-Tek’in üretimdeki payını %45-%55 arasında tutacağınızı söylüyorsunuz. Sayın Taçoy 2024 te AKSA anlaşması son bulacağına göre doğacak olan açığı nasıl tamamlamayı düşünüyorsunuz?, ki “Kablo ve Yenilenebilir Enerji” projelerini “YANLIŞ,EKSİK ÇALIŞMA YAPILMASI GEREK” deyip ötelerseniz bunun sonu tektir oda hazırda duran AKSA nın jeneratörünün devreye alınıp 2024 te bitecek anlaşmayı “AKSA dan alınan elektriğin üretim,iletim ve dağıtım maliyetinin hesaplanması” neticesinde yeni fiyatlarla yeniden AKSA ile “ALIM GARANTİLİ” bir anlaşma yapmak.

ELEKTRİK KURUMU ÇALIŞANLARINA GARANTİ VERİLDİ

Sayın Kubilay Özkıraç Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası başkanı olarak yapılacak olan “Kamu-Özel İşbirliği”nden ve “verilen garantiden” haberiniz var mı? .

KIB-TEK SON KALEMİZ” derken sonra böyle bir “özelleştirme” anlaşmasına onay verip “garanti almanız” nasıl bir polotika değişikliği?, hani “Kıb-Tek SON KALE idi” , “Kıb-Tek üretimde yetkiyi özele devrediyor” ve sayın Bakan çalışanlara “garanti verildi” herşey tamam diyor demek “SON KALEYİ” ilk olarak kalenin bekçileri terkediyor….

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