Doğayı Ve Canlıyı Koruma Derneği, Doğu Türkistan’da Yaşanan İnsanlık Dramına Dikkat Çekmek İçin Etkinlik Düzenledi

Lefkoşa, 28 Aralık 19 : Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği, Doğu Türkistan’da yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek için Ledra Palace’da etkinlik düzenledi.

Etkinlikte konuşan Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği Başkanı Hüseyin Gürlek, 15 dernek ve Doğu Türkistan sürgün hükümeti Cumhurbaşkanı vekili Hızırbek Gayretullah, Kurucu Parlamento Başkanı Prof. Dr. Sultan Mahmud Kaşarlı, Başbakan İsmail Cengiz ve Başbakan Yardımcısı ve Propaganda Bakanı Erkin Sabit ile Doğu Türkistan’daki olaylara dikkat çekmek istedikleri için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Gürlek ve beraberindekilerin vermek istediği mektup ise, gerekli prosedür izlenmediği gerekçesiyle BM Basış Gücü tarafından alınmadı.

Heyet mektubu Dışişleri ve Başbakan Yardımcılığı’na iletecek.

(HUR/ŞEB)FOTOĞRAFLI

Haber: Hurşide Baybora Fotoğraf: Süleyman Önal



