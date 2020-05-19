Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği: “Doğayı, bitkileri ve milyonlarca canlıyı yok ettik”

Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği’nin yazılı açıklamasında, özetle şunlar kaydedildi:

“Dünyada bütün insanları eve kapanmasına sebep olan corona virüs, insan dışındaki bütün canlıların özgürleşmesine, nefes almasına sebep olmuştu. Ne hikmet ki ders almadığımız ,sokağa çıkma yasakları esnetildikçe daha iyi anlaşılmaya başladı. Son iki ayda kazalar yangınlar hava kirliliği hiç yokken insanların tekrar sokağa inmesiyle hemen kazalar ve hava kirliliği inanılmaz bir şekilde olağanüstü yangınlar, içlerimizi yaktı, canlılar yandı yok oldu.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ormanlarımızın geleceğini tehlikeye sokan etkenlerin başında şüphesiz yangınlar geliyor.



Ormanlar, orman yangınlarına yabancı değildir, doğal olarak da yıldırım vb. çok farklı nedenlerle yangın çıkabiliyor. Dolayısıyla insanlar olmasa da ormanlarda yangın olacaktır. Ancak insan faktörü yangın sayısını artırıyor. İşte bu durumda yangınları önleme ve zararlarını azaltmak hususunda modern ve profesyonel ormancılık anlayışı devreye girmelidir. Yani idarenin bir takım tedbirler alması gerekiyor. Orman yangınlarının önlenmesi için; koruyucu tedbirler ve önleyici tedbirler alınması şarttır.Unutmayalım ki insanlığın, insanların yaşaması için diğer canlıların, bitkilerin, böceklerin, kedi ve köpeklerin, ve sairlerin yaşaması ekolojik denge için şarttır.”