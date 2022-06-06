“Doğayı korumak için sıfır atık projesi benimsenmeli”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı ve milletvekili Ahmet Savaşan, insanoğlunun doğa üzerindeki tahribatının, ekolojik sistemi bozarak ciddi çevre sorunlara neden olduğunu belirterek, doğayı korumak için sıfır atık projesinin benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Savaşan katıldığı bir televizyon programında, daha temiz ve sürdürülebilir bir çevre için başta hükümetimize ve işletmelerimize çok büyük sorumluluklar ve görevler düştüğünü belirtti.

Savaşan, hükümetin yanı sıra, bireylere atıkları azaltmak ve çevreyi gelecek nesillere daha temiz bırakmak için önemli görevler düştüğüne işaret ederek, davranış ve yaşam şeklini düzenlemek ve karbon ayak izini minimuma indirmek gerektiğini kaydetti.

Sürdürülebilir çevre için yapılabilecekleri sıralayan Savaşan, deniz canlılarını da yok eden plastik kullanımından uzak durulmasını önerdi.

Günümüzde pille çalışan çok fazla cihaz kullanıldığına dikkat çeken Savaşan, tek kullanımlık piller yerine şarj edilebilir pillere geçilmesi gerektiğini, 1 litre atık yağın 1 milyon litre içme suyunu kirlettiğini hatırlattı.

Atıkların geri dönüşüme kazandırılabileceğini ifade den Savaşan, evsel atıkların kompost yapılabileceğini, soğuk suda çamaşır yıkamanın daha az karbondioksit çıkışına neden olduğunu söyledi.

Elektrik tasarrufuyla ilgili önerilerde de bulunan Savaşan, çevre dostu enerji kullanımının önemine dikkat çekti.

Savaşan, “Son yıllarda özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkan aşırı tüketimin de çevreyi olumsuz etkilediğini unutmayalım. Özellikle bir kot pantolon üretmek için 2 bin 500 ile 10 bin litre arasında su harcandığını düşünürsek, tekstil ürünlerini kullan-at mantığından vazgeçmek gerekiyor” diye konuştu.

Savaşan konuşmasının sonunda, gelecek nesillere yaşanabilir, yeşil, temiz bir dünya bırakmak için çevre sorunları konusunda toplumsal farkındalığın arttırılması konusunda herkese önemli görevler düştüğünü belirterek, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü kutladı.