Doğaya İHANET!..

KIBRIS MANŞET-ÖZEL

Kaplumbağa yumurtlama alanları, ormanlık alanlar, kum orkidelerinin yayılma alanları emsalsiz sahillerimiz kaçak yapılara teslim olmuş durumda.

Kişiye özel muamele ve çifte standart ile doğa korkusuzca katlediliyor .

Karpaz Altın Sahil bölgesinde bulunan kaçak yapılar yıkılırken farklı bölgelerdeki emsal yapılara dokunulmuyor.

Alagadi, Akdeniz, Karpaz, Güney Karpaz Sahilleri, Mağusa Sulak Alanları, Tatlısu Sahil Şeridi ile Yeniboğaziçi bölgesinde kumulların bulunduğu Salamis ile Park Otel arasındaki bölge, "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak korunması gerekirken maalesef korunamıyor.

KIBRIS MANŞET’in sorularını yanıtlayan Girne Kaymakamı Sinan Güneş, “Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen Akdeniz sahil şeridi üzerinde bulunan Akdeniz Caretta Restaurant isimli işletmenin yer aldığı binaların izinsiz ve kaçak olduğunu ifade etti.

Söz konusu işletme Akdeniz köyü muhtarı Tarık Tarkan Bozalan tarafından işletiliyor.

Akdeniz Caretta Restaurant isimli işletmenin yer aldığı binalar ile ilgili Girne Kaymakamlığına sunulan herhangi bir müracaat dosyasının dahi bulunmuyor.

“Özel çevre koruma bölgeleri” ile ilgili yasaların ve tüzüklerin açık olduğunu belirten çevreciler yetkilileri göreve çağırırken Akdeniz köy muhtarı Tarık Tarkan Bozalan tarafından kum orkideleri ve deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan sahil üzerinde motorlu taşıtlar ile safari düzenlendiğini ve çevreye büyük zarar verildiğini kaydediyor.

Alagadi, Akdeniz, Karpaz, Güney Karpaz Sahilleri, Mağusa Sulak Alanları, Tatlısu Sahil Şeridi ile Yeniboğaziçi bölgesinde kumulların bulunduğu Salamis ile Park Otel arasındaki bölge, gerek bazı hayvan türlerine ev sahipliği yapmaları, gerekse bitki örtüsü veya doğal yapısından dolayı "Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilmesinin ardından uygulamada görülen “çifte standart”lar kamu vicdanında yara açmaya devam ediyor.

Karpaz Altın Sahil bölgesinden bulunan kaçak yapıların yıkılmasının ardından diğer bölgelerdeki emsal yapılara dokunulmaması çeşitli tepkilere neden olurken uygulanan çifte standart ise kamu vicdanında açılan yaranın en büyük nedeni olarak gündemdeki yerini koruyor.

AKDENİZ SAHİLİ ÖZEL KORUMA BÖLGESİ DEĞİL Mİ?

Akdeniz sahil hattı ve ormanlık alanlarının da “özel koruma bölgesi” ilan edilmesinin ardından kaplumbağa yumurtlama ve kum orkidelerinin yayılma alanları üzerindeki izinsiz kaçak yapılara karşı önlem alınmaması "Özel Çevre Koruma” sahalarını korumada yetkililer tarafından bölgelere göre çifte standart mı uygulanıyor sorularını da gündeme taşıdı.

ÇİFTE STANDART İDDİALARI DOĞRU MU?

Akdeniz köyü muhtarı Tarık Tarkan Bozalan tarafından işletilen ve “özel koruma alanı” içerisine inşa edilen yapıların da kaçak olduğu Girne Kaymakamlığı tarafından doğrulanırken Kuzey Kıbrıs’taki 3 kaplumbağa yumurtlama ve üreme alanından biri olan Akdeniz sahili üzerindeki kaçak yapıların çevreyi tehdit ettiğini belirten uzmanlar, yetkilileri göreve çağırarak “çifte standart”a son vererek çevre ve doğal mirasa sahip çıkmaya davet etti.

KAYMAKAM GÜNEŞ : SAHİLDEKİ BİNALAR İZİNSİZ VE KAÇAK

Konuyla ilgili KIBRIS MANŞET’in sorularını yanıtlayan Girne Kaymakamı Sinan Güneş, “Özel Çevre Koruma Bölgesi" olarak ilan edilen Akdeniz sahil şeridi üzerinde bulunan Akdeniz Caretta Restaurant isimli işletmenin yer aldığı binaların izinsiz ve kaçak olduğunu ifade etti. Akdeniz köy muhtarı Tarık Tarkan Bozalan’ın sahibi olduğu Akdeniz Caretta Restaurant isimli işletmenin yer aldığı binalar ile ilgili Girne Kaymakamlığına sunulan herhangi bir müracaat dosyasının dahi bulunmadığının da altını çizdi. Güneş, sürdürülebilir doğa ile ilgili “Özel Çevre Koruma Bölge”lerinin korunmasının önemine dikkat çekti.

SAHİLDE DÜZENLENEN SAFARİDEN ÇEVRECİLER RAHATSIZ

“Özel çevre koruma bölgeleri” ile ilgili yasaların ve tüzüklerin açık olduğunu belirten çevreciler ise yetkilileri göreve çağırırken Akdeniz köy muhtarı Tarık Tarkan Bozalan tarafından kum orkideleri ve deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan sahil üzerinde motorlu taşıtlar ile safari düzenlemesinin de özel çevre koruma bölgesine zarar verdiğine dikkat çektiler.

Akdeniz sahili ve bölgedeki ormanlık alanın gerek ekolojik gerekse arkeolojik olarak Doğu Akdeniz’deki önemli doğal ve kültürel rezerv bölgeler olduğunu hatırlatan çevre gönüllüleri, sürdürülebilir doğa ve çevrenin ülkenin korunması gereken miraslarından biri olduğunu vurgulayarak çevreyi tehdit eden her türlü girişime karşı Hükümeti göreve çağırdılar.