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Doğal afet ve yangına karşı sigorta teminatının önemi vurguladı

Lefkoşa, 5 Ağustos 21 (.): Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği, orman yangınları ve sel olaylarının iklim değişikliğinden dolayı arttığına işaret ederek, bu olaylara karşı varlıkların sigorta teminatı altına alınmasının önemini vurguladı.

05 Ağustos 2021 Perşembe 10:45
Doğal afet ve yangına karşı sigorta teminatının önemi vurguladı

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, Akdeniz bölgesine pek çok ülkede yaşanan yangınlar ve sel olaylarına ve bunların küresel ısınmanın da etkisiyle söndürülmesinde zorluklar yaşandığına dikkat çekildi.

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Yangın tehlikelerinin yanında iklim değişikliğinden dolayı, sel hortum fırtına tehditlerinin de arttığına işaret edilen açıklamada, bu olayların ciddi can ve mal kayıplarına neden olduğu kaydedildi.

Açıklamada, “Yangın ve doğal afetlerin tek güvencesi olarak sigorta öne çıkmaktadır. Bu nedenle Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği olarak tüm vatandaşlarımıza yılların emeği olan birikimlerini en kısa süre içerisinde sigorta teminatı altına almalarını tavsiye ediyoruz. Sigorta yangın ve doğal afetler neticesi malımıza gelecek olumsuzlukları engelleyemez ama onları tekrar en kısa sürede yerine koymanıza yardımcı olur” denildi.

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Son Güncelleme: 05.08.2021 11:10
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