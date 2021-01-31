Doğal afet, çiftliklere de zarar verdi, hayvanları telef etti

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, dün akşamki doğal afetten dolayı birçok bölgedeki çiftliklerde de büyük zararlar oluştuğunu ve birçok hayvanın telef olduğunu açıkladı.
Naimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilgisine gelen hasarlarla ilgili bilgi verdi.
Ayrıca Mormenekşe ve Yeniboğaziçi köylerindeki ağıllarda da çok ciddi zararlar olduğu kaydeden Naimoğulları, Genel Tarım Sigortası Fonu tarafından bütün bölgelerdeki zararların incelenerek raporlar tutulduğunu belirtti.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, “Birlik olarak tüm üreticilerimize ve zarar gören halkımıza geçmiş olsun der, her türlü yardım konusunda gerekenin yapılacağını bildiririz” dedi.