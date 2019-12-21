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“Doğa’da veliler derste” projesi eğitim programı tamamlandı

“Doğa’da Veliler Derste” Projesi kapsamında Dr.Tamer Karakoç tarafından “Olumlu Davranışsal Destek (ODD) Aile Eğitim Program”ları Doğa International Schools’ta yoğun bir katılım ile başarılı bir şekilde tamamlandı.

“Doğa’da veliler derste” projesi eğitim programı tamamlandı

“Doğa’da Veliler Derste” Projesi kapsamında Dr.Tamer Karakoç tarafından “Olumlu Davranışsal Destek (ODD) Aile Eğitim Program”ları Doğa International Schools’ta yoğun bir katılım ile başarılı bir şekilde tamamlandı.

21 Aralık 2019 Cumartesi 16:50
“Doğa’da veliler derste” projesi eğitim programı tamamlandı

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28 Kasım, 5 Aralık, 12 Aralık ve 20 Aralık olmak üzere toplamda 4 hafta süren eğitimlerde, ailelerin çocukları ile aralarındaki varolan iletişimi daha da güçlendirmek adına yapılması gerekenlere değinildi.

Girne Doğa Koleji Müdürü İbrahim Ceylan Dr.Tamer Karakoç’a plaket taktim etti. Seminer sonunda katılan bütün velilere Olumlu Davranışsal Destek Aile Programı sertifikası verildi. (MHA)

Anahtar Kelimeler:
“Doğa’da Veliler Derste” Projesi
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