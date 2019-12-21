“Doğa’da veliler derste” projesi eğitim programı tamamlandı

Girne Doğa Koleji Müdürü İbrahim Ceylan Dr.Tamer Karakoç’a plaket taktim etti. Seminer sonunda katılan bütün velilere Olumlu Davranışsal Destek Aile Programı sertifikası verildi. (MHA)
21 Aralık 2019 Cumartesi 16:50
“Doğa’da Veliler Derste” Projesi kapsamında Dr.Tamer Karakoç tarafından “Olumlu Davranışsal Destek (ODD) Aile Eğitim Program”ları Doğa International Schools’ta yoğun bir katılım ile başarılı bir şekilde tamamlandı.
Girne Doğa Koleji Müdürü İbrahim Ceylan Dr.Tamer Karakoç’a plaket taktim etti. Seminer sonunda katılan bütün velilere Olumlu Davranışsal Destek Aile Programı sertifikası verildi. (MHA)