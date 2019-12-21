“Doğa’da veliler derste” projesi eğitim programı tamamlandı

28 Kasım, 5 Aralık, 12 Aralık ve 20 Aralık olmak üzere toplamda 4 hafta süren eğitimlerde, ailelerin çocukları ile aralarındaki varolan iletişimi daha da güçlendirmek adına yapılması gerekenlere değinildi.

Girne Doğa Koleji Müdürü İbrahim Ceylan Dr.Tamer Karakoç’a plaket taktim etti. Seminer sonunda katılan bütün velilere Olumlu Davranışsal Destek Aile Programı sertifikası verildi. (MHA)