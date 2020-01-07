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Doğa Satranç Akademisinden güzel başlangıç

K.K.T.C Satranç Federasyonunun düzenlediği 2020 Satranç Ligleri 39 takım 202 sporcunun katılımı ile Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesinde başlandı.

Doğa Satranç Akademisinden güzel başlangıç

K.K.T.C Satranç Federasyonunun düzenlediği 2020 Satranç Ligleri 39 takım 202 sporcunun katılımı ile Lefkoşa Yakın Doğu Üniversitesinde başlandı.

07 Ocak 2020 Salı 17:02
Doğa Satranç Akademisinden güzel başlangıç

Doğa Satranç Akademisi sporcuları , Satranç Liglerine Doğa Satranç Akademisi ( A Takımı ) , Doğa Satranç Akademisi ( U-16 Takımı ) ve Satranç Eğitim Merkezi ( U-16 Takımı ) olmak üzere 3 ayrı takımla temsil ettiler.

2020 Satranç Liglerinde , en iyi 10 takımın yarıştığı 1. Ligde UKD rating ortalamasına göre 8. Başlangıç sırasında başlayan Doğa Satranç Akademisi ilk ayakta oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak Liglere mükemmel bir başlangıç yaptı ve ilk ayağı 1. ile eş puanlı 2. Olarak tamamladı. Alınan sonuçlar aşağıdaki gibidir.

Doğa Satranç Akademisi – Satranç Eğitim Derneği : 4-2

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Doğa Satranç Akademisi – Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği : 4½-1½

Doğa Satranç Akademisi – Güzelyurt Satranç Kalesi : 4-2

Under-16 Liginde yarışan Doğa Satranç Akademisi Under-16 Takımımızda yaptığı 2 karşılaşmayı kazanarak ligte 16 takım içinde birinci ile eş puanlı 2. Sırada tamamladı.

Satranç Eğitim Merkezinde yarışan Doğa sporcularımızında başarılı şekilde mücadele edip tecrübe kazandığı Lig organizasyonu 08-09 Şubatta devam edecek. (MHA)

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