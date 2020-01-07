Doğa Satranç Akademisinden güzel başlangıç

Doğa Satranç Akademisi sporcuları , Satranç Liglerine Doğa Satranç Akademisi ( A Takımı ) , Doğa Satranç Akademisi ( U-16 Takımı ) ve Satranç Eğitim Merkezi ( U-16 Takımı ) olmak üzere 3 ayrı takımla temsil ettiler.

2020 Satranç Liglerinde , en iyi 10 takımın yarıştığı 1. Ligde UKD rating ortalamasına göre 8. Başlangıç sırasında başlayan Doğa Satranç Akademisi ilk ayakta oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak Liglere mükemmel bir başlangıç yaptı ve ilk ayağı 1. ile eş puanlı 2. Olarak tamamladı. Alınan sonuçlar aşağıdaki gibidir.

Doğa Satranç Akademisi – Satranç Eğitim Derneği : 4-2

Doğa Satranç Akademisi – Şah-Mat Satranç ve Kültür Derneği : 4½-1½

Doğa Satranç Akademisi – Güzelyurt Satranç Kalesi : 4-2

Under-16 Liginde yarışan Doğa Satranç Akademisi Under-16 Takımımızda yaptığı 2 karşılaşmayı kazanarak ligte 16 takım içinde birinci ile eş puanlı 2. Sırada tamamladı.

Satranç Eğitim Merkezinde yarışan Doğa sporcularımızında başarılı şekilde mücadele edip tecrübe kazandığı Lig organizasyonu 08-09 Şubatta devam edecek. (MHA)