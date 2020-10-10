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Doğa Koleji'nde online seminer

Doğu Akdeniz Doğa Koleji 9. sınıf öğrencilerimize “Küreselleşmede İşletme Dersinin Önemi” konulu online seminer düzenlendi.

10 Ekim 2020 Cumartesi 14:21
Doğa Koleji'nde online seminer
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İşletme ve Ekonomi Öğretmeni Dervişe Akil önderliğinde, online olarak gerçekleştirilen seminere; Doğu Akdeniz Üniversitesi, İşletme ve Ekonomi Fakültesi, İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı Assoc. Prof. Dr. Emrah Öney katılmıştır. Yapılan seminerde öğrencilerimiz Sayın Emrah Öney’in deneyimlerinden yararlanarak, işletmeyle ilgili sorular sormuşlardır. Seminerde en çok dikkat çeken soru ise; “Covid 19’un tüm dünyayı etkisi altına aldığı bu dönemde işletmelerin ayakta kalabilmeleri için almaları gereken tedbirler nelerdir ?” oldu.

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Sayın Emrah Öney E-ticaretin bu anlamda ne kadar önemli ve aktif rol aldığını öğrencilerimize detaylı bir şekilde anlattı.

Bu seminerle, öğrencilerimize işletme derslerimizin önemini bir kez daha hatırlatarak birçok konunun aslında güncel hayatımızla ne kadar çok bağlantılı olduğunu, güncel konularla ilgili her türlü örneğin verildiğini ve yorumlamaların yapıldığını bir kez daha değerlendirmiş olduk.

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Doğa KolejiOnline SeminerKüreselleşmede İşletme Dersinin ÖnemiDervişe Akil
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