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Doğa Koleji Koordinatörü Orhan Süslü'den Amcaoğlu'na ve sağlık kuruluna destek

24 Aralık 2020 Perşembe 14:37
Doğa Koleji Koordinatörü Orhan Süslü'den Amcaoğlu'na ve sağlık kuruluna destek
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Doğa Koleji Koordinatörü Orhan Süslü, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun AMCAOĞLU'nun almış olduğu kararını destekledi.

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Orhan Süslü'nün ilk vaka haberi KKTC duyurulduğu günden bu yana tüm tedbirlerin en üst düzeyde alındığını ve kurum içinde personeller dahil en üst düzeyde önlemler alınarak okullara girdiklerini dile getirdi. 

Doğa Koleji Koordinatörü Süslü Okul bünyesinde çok ciddi hijyen kurallarının alındığını, bulaş hastalıklarında uymamız gereken kuralları hatırlatır nitelikte olan tabelaların kurum içinde belirli noktalara asıldığını, her katta dezenfektan noktalarının kurulduğunu, kurum içinde bulunan sınıflar dahil İdari ve akademik personelin sosyal mesafe kuralına uymaları açısından en az 2m mesafe çizgilerinin olduğunu dile getirdi.

 Doğa Koleji Koordinatörü Süslü Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Olgun AMCAOĞLU'nun  almış olduğu bu karar yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum” dedi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Doğa Koleji Koordinatörü Orhan SüslüMilli Eğitim Ve Kültür Bakanı Olgun AMCAOĞLU
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