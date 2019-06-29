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Doğ-der, köpek katliamından dolayı Çin’i kınadı

Doğ-der, köpek katliamından dolayı Çin’i kınadı

29 Haziran 2019 Cumartesi 13:34
Doğ-der, köpek katliamından dolayı Çin’i kınadı

Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞ-DER), Çin’de festival adı altında köpek katliamı yapılmasını kınadı.

Doğ-Der Başkanı Hüseyin Gürlek, Çin’in Yulin kentinde 21 Haziranda başlayıp toplam on gün süren festivalin, tüm tepkilere rağmen bu yıl da gerçekleştirilmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirtti. Gürlek, “Bu insanlık dışı festivalde , köpekler önce dövülüyor sonra da ya yakılarak , kafesler içerisinde canlı canlı işkence ve kesim işlemleri uygulandığı görülüyor” dedi.

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Gürlek, şöyle devam etti:

“Bizlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyetlerini sürdüren Doğayı ve Canlıyı koruma derneği olarak köpeklere uygulanan bu insanlık dışı festival adı altındaki katliamı protesto ediyor ve buna sessiz kalan Çin hükümetini kınıyoruz”

Son Güncelleme: 29.06.2019 16:49
Anahtar Kelimeler:
Köpek KatliamıDoğ-der
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