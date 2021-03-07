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Doç.Dr.Akkaya: “Yakın gelecekte çoğu mesleğin yerini teknolojik yazılımlar alacak”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Murat Akkaya, katıldığı televizyon programında, geleceğin mesleklerinde teknolojinin önemi hakkında açıklamalarda bulundu.

07 Mart 2021 Pazar 15:51
Doç.Dr.Akkaya: “Yakın gelecekte çoğu mesleğin yerini teknolojik yazılımlar alacak”
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Murat Akkaya; “Biz toplum olarak mevcut teknolojiden bu kadar haberdar değildik, pandemi süreciyle beraber bu farkındalığımız artmış oldu. Biz artık herhangi bir alanda yapacağımız işleri gerçekleştirmek için yüz yüze olmamızın gerekli olmadığını anlamış olduk. Uzaktan teknolojinin ne gibi alanlarda kullanılabileceğini gördü bu noktada pandemimin bize getirdiği küçük bir artı diyebiliriz”

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Akkaya, açıklamalarının devamında; “Bütün meselelerin arkaplanlarında zaten teknoloji var ve gün geçtikçe kat ve kat çoğalacak hatta yakın gelecekte çoğu mesleğin yerini bu teknolojik yazılımlar alacak bütün dünyanın kabul ettiği öngörüden öte bir durum, pazarlama, işletme veya ekonomi gibi alanlar daha çok robotların karar verdiği, robotların yönettiği olgular haline gelecek. Bu mesleklerde çalışan insanlar bu gibi robotlarla ilerleyen sistemlerin gelişimine katkı sağlayacaklar.

GAÜ olarak biz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz en iyi eğitim koşullarını vermeye çalışıyoruz öğrencilerimize fakat yaptığınızın %100 doğru olup olmadığını zamanın ilerlemesi ve teknolojinin ilerlemesiyle birlikte kestirememe durumu söz konusudur her zaman bu yüzden çeşitli akreditasyonlar ile berber kendinizi geliştirme durumundasınız. Çeşitli akreditasyonlar eşliğinde dünyayı ve teknolojiyi takip etmek durumundasınız aynı zamanda geri dönütleri toplayıp birçok paydaşla birlikte gelecekteki meslekleri nasıl ilerleyeceğiyle ilgili olarak bilgi sahibi olmuş oluyorsunuz. İki farklı akreditasyona dâhil olduk ve şunu fark ettik verdiğimiz dersler dünyanın en iyi üniversitelerinde verilen derslerin kalitesiyle eşdeğer standartta bu akreditasyonlar bize yol haritası ve öngörü sağlamış oldu” ifadelerini kullandı.

Akkaya; “Üç tane farklı senaryo var. Bir tanesi yüz yüze eğitim bir tanesi bir diğeri online eğitim en son ise ikisiyle karma bir eğitim şekli. Her ne karar alınırsa alınsın biz üç seçim için de hazırız.Sınıflarımızda 360 derece kamera sistemi, online konferans yapılabilecek E-learning ile beraber çalışan sistemimiz mevcut. Buda online devam edecekse eğer eğitim öğrenciler zaten halihazırda olan sistemle takip edecekler.Eğer hibrit model kullanılacaksa adadaki öğrencilerimiz yüz yüze ders alıp diğer öğrenciler ise aynı sınıfa uzaktan bağlanabilme fırsatı yakalayacaklar üçüncü kısımda ise eğer her şey yolunda giderse ve yüz yüze eğitim başlarsa bütün önlemler çerçevesinde sosyal mesafe kuralına göre sınıflarda hazır şekilde eğitimleri sürdüreceğiz” dedi.

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