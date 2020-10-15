Doç. Dr. Ayhan Dağ :“Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim’’

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ayhan Dağ, bu yıl Dünya Gıda Günü’nün 40’ıncısının kutlanacağını belirterek, bu kapsamda tüm dünyada yaşanan açlık ve açlıkla mücadeleye dikkat çekileceğini kaydetti.

Doç. Dr. Dağ, bu yılki Dünya Gıda Günü temasının “Büyütelim, Besleyelim; Hep Birlikte Sürdürelim” olarak belirlendiğini ve bu kapsamda sağlıklı beslenme, gıda güvencesi ve sürdürülebilirliğin önemini vurgulamak ve kamuoyu farkındalığını arttırmak için etkinlikler düzenleneceğini söyledi.

Dağ, Covid-19 salgını nedeniyle Dünya Gıda Günü’nün bu yıl daha da önemli bir yer edindiğini vurguladı.

Dağ, kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve akademik kadrolar da dâhil olmak üzere tüm paydaşların katılımı ile COVID-19 salgınının gıda güvenliği, gıda güvencesi ve tarımsal geçim kaynaklarına yönelik oluşturduğu tehditlerle mücadele edilmesi konusunun ele alınacağını işaret etti. Dağ, bu tehditlerden en çok etkilenen kesimlere destek olunması amacıyla küresel iş birliği kararının alınmasının da önemli olduğunu aktardı.

Dağ, tüm ülkelerin, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının artan nüfusu beslemek ve sürdürülebilir bir yapı sağlamak adına çeşitliliği artırarak gıda sistemlerini büyütmek için harekete geçilmesi gerektiğini belirtti. Sözlerinin devamında Dağ, “Uygun koşullarda ve yeterli miktarda gıdaya ulaşmak dünya üzerinde yaşayan tüm insanların en temel hakkıdır” ifadesini kullandı.

“Tüm Dünyada 1 Milyar İnsan Açlıkla Mücadele Ediyor”

Tüm dünyada yaşanan olumsuzluklar nedeniyle günümüzde 1 milyar insanın açlıkla mücadele ettiğini kaydeden Dağ, 2 milyar insanın ise makro ve mikro besin ögelerinden yetersiz beslenmek zorunda kaldığını kaydetti.

Dağ, söz konusu süreçte yaşanan tüm belirsizliklere rağmen geleceği tüm dünya olarak hep birlikte inşa edebileceğimizi anımsatarak, “Bunun için öncelikle sürdürülebilirliğin sağlanması, bireylerin gıdaya ulaşabilmesi, güvenilir gıdaların tercih edilmesi ve besleyici gıdalara yönelik talebin artırılması gereklidir” dedi.