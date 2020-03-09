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Doç. Dr. Akkaya, “teknoloji ilerleyip bağlantı hızları arttıkça sanal gerçekliğe daha çok yaklaşıyoruz”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Murat Akkaya gelişen teknoloji ile birlikte artan “Teknoloji Trendleri” hakkında açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Akkaya, “teknoloji ilerleyip bağlantı hızları arttıkça sanal gerçekliğe daha çok yaklaşıyoruz”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Murat Akkaya gelişen teknoloji ile birlikte artan “Teknoloji Trendleri” hakkında açıklamalarda bulundu.

09 Mart 2020 Pazartesi 14:52
Doç. Dr. Akkaya, “teknoloji ilerleyip bağlantı hızları arttıkça sanal gerçekliğe daha çok yaklaşıyoruz”
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Murat Akkaya gelişen teknoloji ile birlikte artan “Teknoloji Trendleri” hakkında açıklamalarda bulundu.

Akkya, teknoloji trendlerinden bulut ve uç bilişim hakkında yaptığı açıklamalarda; Çok detaylı, üstün işletim özellikli bilgisayarlara sahip olmadan istenilen herhangi bir işlemi bir oyunu istenildiği  gibi yürütülebilen bir ortam yaratıldığını, bununda bulut denilen işletim sisteminin içinde yani; internette bulunduğunu belirtti.

Akkaya açıklamaların devamında ise şunları söyledi;

“Eskiden olduğu gibi çok üstün özellikli, çok büyük hafıza kapasitesi olan bilgisayarlara ihtiyaç duymuyoruz. Artık sadece internet hızımızın belli bir noktanın üzerinde olması bizi o sistemlerde çalışıp, faydalanmamızı sağlıyor. Örneğin bugün yazı yazma programı, resim çizme programı, oyunlar gibi bir sürü uygulama bulut sisteminde var. Biz bulut sistemine internetten bağlanıp artık oradan kablolu veya kablosuz veri bağlantısı yolu ile işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Bunun en önemli avantajı istediğimiz uygulamayı satın almadan kısa bir süreliğine kiralama durumu. Fakat internet üzerinden uygulamaların ağırlığı, yoğunluğu ve çok bant oluşturuyor olması insanları teknolojik konularda farklı teknolojileri geliştirmeye itti. Buna da uç bilişim diyoruz. Bulut sisteminde oluşan ağırlığı alıp daha çok cihazlara yaklaştırıyoruz ve bu sayede bir program, oyun kullanılacaksa o sistemi sizin olduğunuz bilgisayara yakın bir ortamda kullanarak buluta çıkmadan işlem yapılmış oluyor.” ifadesini kullandı.

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Akkaya teknoloji trendlerinin en yenilerinden olan sanal gerçeklik hakkında yaptığı açıklamalarda; “Sanal gerçeklik aslında insanların çalışma hayatları veya herhangi bir nedenle yapmak isteyip yapamadığı şeyleri, gitmek isteyip gidemediği yerleri oluşturulmuş olan, Özel üretilen gözlükle görülebilen, özel giysiler vasıtasıyla oradaymış hissi veren bir trend.  Teknoloji ilerleyip bağlantı hızları arttıkça sanal gerçekliğe daha çok yaklaşıyoruz”

Otonom araçların teknolojinin gelişmesine, internet hızlanmasına ve yapay zeka algoritmasına bağlı olarak otomatik olarak hareket eden arabalar olduğunu belirten Akkaya; “Bilindiği gibi yıllar önce çalışmalara başlandı, testler yapıldı fakat gün geçtikçe gelişiyorlar. Şuanda bulundukları nokta kendi kendini idare eden araçlar bizim kullandığımız araçlardan çok daha verimli ve daha güvenli. Kaza riskleri ve hasar riskleri tasarımları nedeniyle çok daha gelişmiş” ifadelerini kullandı.

Akkaya GAÜ Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü eğitim anlayışı hakkında yaptığı açıklamada; “GAÜ’de yönetim bilişim sistemleri bölümümüz teknoloji ile birebir ilgili bir bölüm. Öğrencilerimize biz teknolojileri nasıl kullanacaklarını öğretmekle başlayıp daha sonra teknolojiyi nasıl geliştirebileceklerini daha fazla neler üretebileceklerine dahi eğitimler veriyoruz. Teknolojik altyapıları inceleyerek yurtdışında ki firmalarla görüşüyoruz. Yeni okutulan dersleri örnek alıyoruz. Bu şekilde her gelişen teknoloji ile birlikte seçmeli derslerdede değişiklikler oluyor. Öğrencilerimize her zaman yenilenen teknolojiyi örnek alarak eğitim veriyoruz” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiDoç. Dr. Murat Akkaya
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