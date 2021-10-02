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Doç. Dr. Akkaya: “Tamamen teknoloji odaklı dersler veriyoruz”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Murat Akkaya İşletme ve Ekonomi Fakültesi eğitimi hakkında bilgi verdi.

02 Ekim 2021 Cumartesi 15:04
Doç. Dr. Akkaya: “Tamamen teknoloji odaklı dersler veriyoruz”

Teknoloji odaklı eğitim verdiklerini vurgulayan Akkaya, yeni trendler, veri güvenliği, yeni yatırım sistemleri, yatırım oluşturma gibi alanlarda eğitim verdiklerini söyledi.

Pandemi dönemi yurt dışı temaslarını online olarak devam ettirdiklerini vurgulayan Akkaya “Çok fazla yurt dışı temasımız ve akreditasyonlarımız var. İçerisinde bulunduğumuz pandemi dönemi sebebiyle bu ziyaretler biraz azaldı ancak online olarak da devam ediyoruz. Bizim hedefimiz yalnızca Türkiye ya da KKTC ile sınırlı değil, burada yetişen çocuklar dünyanın her yerinde başarılı olacak seviyeye gelmeliler. Öğrencilerimize Avrupa ve ABD’de de akreditasyonlar sağlıyoruz” dedi.

İşletme ve Ekonomi Fakültesi  lisans programlarını aktaran Akkaya; “8 adet lisans programımız var; İşletme, Uluslararası İşletme, Pazarlama, Muhasebe, Yönetim Bilişim Sistemleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekonomi, İşletme Yönetimi şeklindedir. Bu programların her birinde İngilizce Master programları da var. Bu programların 3 tanesinin; İşletme, Pazarlama ve Yönetim Bilişim Sistemlerinin de doktora programları var. Bu programlar sayesinde biz kendi üniversitemize ve ülkemize ve dünyadaki diğer üniversitelere akademisyen de yetiştirmiş oluyoruz”.

“Biz fakültemizde tamamen teknoloji odaklı dersler de veriyoruz. Bir de yönetim bilişim sistemleri dersimiz var ki bunlar da yine aynı şekilde fakültenin alt yapısında mevcut. Bu dersin temelinde teknoloji, yeni trendler, veri güvenliği, yeni yatırım sistemleri, yatırım oluşturma gibi birçok alan içeriyor. Bütün öğrencilerimize yatırım konularında alt yapı bilgisi sağlıyoruz” diyerek fakülte eğitim sürecini aktardı.  

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