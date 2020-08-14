Doç. Dr. Akkaya, “öğrencilerimiz aldıkları eğitimlerle, donanımlı birer mezun olarak iş hayatlarına atılıyor”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme ve Ekonomi Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Murat Akkaya, Dekanı olduğu fakülte bünyesinde bulunan bölümler hakkında bilgilendirmede bulundu.

Doç. Dr. Murat Akkaya, GAÜ İşletme ve Ekonomi Fakültesi bünyesinde, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarının bulunduğunu belirterek, işledikleri müfredattın dünya ile eş zamanlı ve geleceğe dair meslek dallarını yetiştirmeye yönelik sürekli güncellediklerini ifade etti.

Doç. Dr. Akkaya açıklamasının devamında,

“Gerek eğitim kalitemiz, gerek içinde bulunduğumuz durumla birlikte öğrencilerin oldukça tercih ettiği bölümlere sahip bir üniversiteyiz. Global bir üniversite olmamız, farklı kıtalarda kampüslerimizin bulunması GAÜ’yü çok daha kaliteli ve iyi bir üniversite haline getiriyor.

Öğrencilerimiz aldıkları eğitimlerle, donanımlı birer mezun olarak iş hayatlarına atılıyor. Bir öğrenci için İşletme bölümünü İngilizce okumak büyük bir avantaj. Mezun olduklarında sadece Türkiye’de çalışabilecek bir işletmeci değil, global olarak çalışabilecek bir işletmeci oluyorlar. Bu noktada Üniversitenin sahip olduğu akreditasyonların önemi oldukça büyük. Avrupa’dan aldığımız akreditasyonlarımız ve Amerika tabanlı akreditasyonlarımız, yabancı öğrencilerin bizi tercih etmesi için en büyük sebep.”