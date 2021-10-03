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Doç. Dr. Adil: “Fakültemiz, yaratıcı ve yenilikçi pratiklerin ortaya çıkabilmesi için entelektüel ortam hazırlıyoruz”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Adil, mimarlık fakültesi eğitimi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu.

03 Ekim 2021 Pazar 11:50
Doç. Dr. Adil: “Fakültemiz, yaratıcı ve yenilikçi pratiklerin ortaya çıkabilmesi için entelektüel ortam hazırlıyoruz”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Adil,  öğrenci merkezli, katılımcı ve interaktif yöntemlerle ve disiplinler-arası işbirlikleriyle, sanat, tasarım, mimarlık ve iç mimarlık alanlarındaki her türlü bilginin geliştiği ve paylaşıldığı bir ortamlarının olduğunu söyledi.

Doç. Dr. Mehmet Adil,  “Genç, yenilikçi ve araştırmacı bir öğretim üyesi kadrosuyla eğitim faaliyetlerini sürdüren Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, farklı ülkelerden gelen öğretim üyeleri ve öğrencilerinin paylaşımlarda bulundukları ve birlikte öğrendikleri ve bilgi ürettikleri bir buluşma noktası olmaktadır. Fakültemiz, yaratıcı ve yenilikçi pratiklerin ortaya çıkabilmesi amacıyla, öğrencilerine farklı düşüncelerin tartışılabildiği entelektüel bir ortam sunmayı amaçlamaktadır.” dedi.

Fakültede 6 lisans programının mevcut olduğunu vurgulayan Adil “Fakültemizde Plastik Sanatlar, Güzel Sanatlar, Mimarlık, Grafik Tasarım, Resim ve İç Mimarlık olmak üzere 6 lisans programımız mevcuttur. Grafik tasarım ve Plastik sanatlar programları için de yetenek sınavları vardır.” dedi. Yetenek sınavlarında öğrencelerin port folyolarına baktıklarını ve ona göre karar verdiklerini de dile getirirken “Fakültemizde eğitim alan öğrencilerimiz KKTC ya da Türkiye’de stajlarını yapabiliyorlar” dedi.

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