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Dkb: “sahte Seçim Oyununda Figüran Olmayı Reddederek, Kurulu Düzenin Çizdiği Sınırları Aşacak Bağımsız Aday İle Oyunu Bozan Olarak Sahneye Çıkmak İçin Harekete Geçiyoruz”

Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Devrimci Komünist Birlik (DKB), Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yaparak, “sahte seçim oyununda figüran olmayı reddederek, kurulu düzenin çizdiği sınırları aşacak bağımsız aday ile oyunu bozan olarak sahneye çıkmak için harekete geçiyoruz” dedi.

Dkb: “sahte Seçim Oyununda Figüran Olmayı Reddederek, Kurulu Düzenin Çizdiği Sınırları Aşacak Bağımsız Aday İle Oyunu Bozan Olarak Sahneye Çıkmak İçin Harekete Geçiyoruz”

Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Devrimci Komünist Birlik (DKB), Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yaparak, “sahte seçim oyununda figüran olmayı reddederek, kurulu düzenin çizdiği sınırları aşacak bağımsız aday ile oyunu bozan olarak sahneye çıkmak için harekete geçiyoruz” dedi.

03 Mart 2020 Salı 08:41
Dkb: “sahte Seçim Oyununda Figüran Olmayı Reddederek, Kurulu Düzenin Çizdiği Sınırları Aşacak Bağımsız Aday İle Oyunu Bozan Olarak Sahneye Çıkmak İçin Harekete Geçiyoruz”
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Lefkoşa, 3 Mart 20 (.): Devrimci Komünist Birlik (DKB), Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili açıklama yaparak, “sahte seçim oyununda figüran olmayı reddederek, kurulu düzenin çizdiği sınırları aşacak bağımsız aday ile oyunu bozan olarak sahneye çıkmak için harekete geçiyoruz” dedi.

Devrimci Komünist Birlik Genel Sekreteri Yusuf Alkım, imzasıyla yapılan açıklamada, Kuzey Kıbrıs’ın TC’nin alt yönetimi olduğu iddia edildi ve “Cumhurbaşkanlığı mevkisi” olarak adlandırılan makamın da gerçekte “Birinci derece yerel, üst düzey memur kadrosu” olduğu ileri sürüldü.

“Kıbrıs halklarının kurtuluşuna ve bağımsız, birleşik demokratik bir Kıbrıs’a giden yol sandıktan değil, demokratik halk devrimiyle kurulacak demokratik halk iktidarından geçmektedir” görüşü savunulan açıklamada, bunun için de tüm Kıbrıs’ı kapsayan ortak bir devrimci örgütlenme ve ortak bir devrimci mücadelenin gerekli olduğu öne sürüldü.

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Açıklamada, şöyle denildi:

“Devrimci Komünist Birlik ülke devrimci, demokrat kesimlerini oynanmakta olan bu oyunu reddedip bozmak için araya gelmeye çağırmaktadır!

Bu amaçla; 
-    Gerek burjuva demokrasisinin sahteliğini, gerekse de ülkemizin kuzeyinde TC tarafından oluşturulan sömürgeci alt yönetimin anti-demokratik işgal yapısını teşhir etmek,
-    Nisan ayı sonunda gerçekleştirilecek olan sözde “Cumhurbaşkanlığı” ya da “toplum lideri” seçimlerinin gerçekte TC’nin alt yönetimi memur ataması süreci olduğunu göstermek,
-    Halkın kendi kendini yöneteceği demokratik bir halk iktidarının biçimini, gerekliliğini ve elde edilme yolunu en güçlü şekilde dile getirmek,
-    Önemli olanın gerçekleştirilecek “seçim tiyatrosu” sürecinde sandıklara gidip, gitmemenin değil,  devrimci taban örgütlenmelerinde bir araya gelerek tüm Kıbrıs’ı kapsayan demokratik iktidar mekanizmalarını oluşturmak olduğunu halkımıza anlatmak,
Yani bu sahte seçim oyununda figüran olmayı reddederek, kurulu düzenin çizdiği sınırları aşacak bağımsız aday ile oyunu bozan olarak sahneye çıkmak için harekete geçiyoruz.”

DKB açıklamasında ayrıca, “düzeni yıkmak için mücadele etmeye hazır olan tüm kesimleri, bir araya gelmeye ve gerçeklikleri halka en güçlü şekilde duyurabilmek için belirlenecek ortak bir bağımsız aday ile oyunu bozmak için harekete geçmeye çağırıyoruz” denildi.

(HA)
 

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