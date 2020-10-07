DKB: “Kurtuluş,örgütlü mücadele ve dayanışmayla mümkün”

“Sandıktan Kıbrıs Türk halkının özgür iradesi çıkacak” açıklamalarını “aldatmaca” olarak niteleyen Alkım, kurtuluşun seçimle değil devrimci örgütlü mücadeleyle mümkün olabileceğini söyledi.

Yusuf Alkım, yazılı açıklamasında, “Halkı, kendi özgürlüğümüzü kendi örgütlü gücümüzle elde etmek için Devrimci Komünist Birlik önderliğinde örgütlenmeye çağırıyoruz” dedi.





