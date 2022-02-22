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DKB, geçişler için rahatlatıcı önlemler alınmasını istedi

Metehan Sınır Kapısı’nda bu sabah bildiri dağıtan Devrimci Komünist Birlik (DKB) geçişlerde karşılıklı rahatlatıcı önlemler alınmasını istedi.

22 Şubat 2022 Salı 10:30
DKB, geçişler için rahatlatıcı önlemler alınmasını istedi

Bildiride, şu taleplere yer verildi:
“Lefkoşa, Çağlayan bölgesinde ve doğu Haspolat-Baklıkesir bölgesinde acil olarak yeni araçlı geçiş noktaları açılmalı. Yoğun geçişlerin olduğu diğer yerlerde de yeni geçiş noktaları oluşturulmalı. Mevcut geçiş noktalarındaki memur sayısı artırılmalı. Geçişleri hızlandırıcı sistem oluşturulmalı. Covid-19 kısıtlamaları ve test zorunluluğuna son verilmeli. Araç sigortalarıyla ilgili yüksek ücretlendirmelere son verilmeli. Mevcut araç sigortalarının her iki tarafta da geçerli olabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı”

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DKB, halkı ve demokratik kitle örgütlerini bu talepler için ortak hareket etmeye, iki taraftaki yönetimler üzerinde baskı oluşturmaya çağırdı.
 

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Son Güncelleme: 22.02.2022 10:48
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