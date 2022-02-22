DKB, geçişler için rahatlatıcı önlemler alınmasını istedi

Bildiride, şu taleplere yer verildi:

“Lefkoşa, Çağlayan bölgesinde ve doğu Haspolat-Baklıkesir bölgesinde acil olarak yeni araçlı geçiş noktaları açılmalı. Yoğun geçişlerin olduğu diğer yerlerde de yeni geçiş noktaları oluşturulmalı. Mevcut geçiş noktalarındaki memur sayısı artırılmalı. Geçişleri hızlandırıcı sistem oluşturulmalı. Covid-19 kısıtlamaları ve test zorunluluğuna son verilmeli. Araç sigortalarıyla ilgili yüksek ücretlendirmelere son verilmeli. Mevcut araç sigortalarının her iki tarafta da geçerli olabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılmalı”



DKB, halkı ve demokratik kitle örgütlerini bu talepler için ortak hareket etmeye, iki taraftaki yönetimler üzerinde baskı oluşturmaya çağırdı.