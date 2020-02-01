Dj’ler Thrones Club’ta eğlenceyi tavan yaptı
Kıbrıs’ın eğlencede en gözde mekanı olan Thrones Club’da geçtiğimiz gece JAN B ve DJ UFUK setap başında çaldıkları parçalarla eğlenceyi tavan yaptı.
Kıbrıs’ın eğlencede en gözde mekanı olan Thrones Club’da geçtiğimiz gece JAN B ve DJ UFUK setap başında çaldıkları parçalarla eğlenceyi tavan yaptı.
Dj’ler Thrones Club’ta eğlenceyi tavan yaptı
Kıbrıs’ın eğlencede en gözde mekanı olan Thrones Club’da geçtiğimiz gece JAN B ve DJ UFUK setap başında çaldıkları parçalarla eğlenceyi tavan yaptı.