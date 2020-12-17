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Dizdarlı’dan açıklama

Emekli Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı sosyal medya hesabından açıklama yaparak “Bu hastalığın kimde olduğunu bilemezsiniz. Ancak maske – mesafe ve temizlikle koruna bilirsiniz.” dedi.

17 Aralık 2020 Perşembe 10:20
Dizdarlı’dan açıklama
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Dizdarlı’nın açıklaması şu şekilde:

“GARANTİNA MEKTUPLARI 4

Kendimi izole günlerim devam ediyor. Sağlığım iyi. Her hangi bir belirti yok.

Buna karşın keyfim yok. Nasıl olsun ki ? Dışarıdan aldığım haberler hoş değil.

Maalesef “skora bakmayın oyunu kötü oynuyoruz” dedik, ” şans katsayımız yüksek düşürmeyelim” dedik dinletemedik. Hastaneden gelen son haberler artık skorun da aleyhe dönmek üzere olduğu ortadadır.

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Rutin ameliyatlar ve tedaviler durdu. Zaten bu şartlarda insanlar Nisan ayındaki gibi hastaneye gitmekten imtina ediyorlar. Aman dikkat o dönem yaşadığımız covid dışı hastalıklardan kayıpları tekrar yaşamayalım.

Pandemi hastanemiz hâlâ yok. 15 Kasımda açılan ACİL DURUM HASTANESİ üzerinden bir ay geçmesine rağmen işlevsiz.

Hükümet acemi. Geçmiş aylarda yaşananlardan deneyim kazanmamış bir otorite boşluğunu hissettiriyor.

ÇEMBER giderek daralıyor.

Bu hastalığın kimde olduğunu bilemezsiniz. Ancak maske – mesafe ve temizlikle koruna bilirsiniz.

Aşı yolda . Lütfen bir kaç ay daha gereğini yapın. Temas gurubu yoruldu. Temaslıysanız gidin kendinizi bildirin. İnanın bu çok önemli.

Sağlıkla kalın…”

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Dizdarlı
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