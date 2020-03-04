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Dizdarlı, 6 Aylık Raporunu Uluçay’a Sundu

Lefkoşa, 4 Mart 20 : Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, 1 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan 30. dönem raporunu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a sundu.

Dizdarlı, 6 Aylık Raporunu Uluçay’a Sundu

Lefkoşa, 4 Mart 20 : Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, 1 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan 30. dönem raporunu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a sundu.

04 Mart 2020 Çarşamba 16:20
Dizdarlı, 6 Aylık Raporunu Uluçay’a Sundu
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Lefkoşa, 4 Mart 20 : Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, 1 Temmuz-31 Aralık 2019 tarihlerini kapsayan 30. dönem raporunu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a sundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya gore Meclis Şeref Salonunda gerçekleştirilen kabulde konuşan Dizdarlı, halkın avukatlığını yaptığını ifade ettiği dairenin son 6 aylık raporunu sunduğunu belirterek rapor incelendiğinde idareye yönelik şikayetlerin hangi alanlarda yoğuşlaştığının görüleceğini söyledi.

Dizdarlı, faaliyetlerin sadece daire içerisinde değil, daire dışında da devam ettiğini ifade ederek bu süreç içerisinde personelin eğitimi, uluslararası kuruluşlara üyelikler ve yapılan aktivitelerin rapora dahil edildiğini belirtti.

ULUÇAY

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında idarenin daha etkin bir düzeye kavuşabilmesi amacıyla Ombudsman kurumunun çok önemli bir kurum olduğunu dile getirerek insanların hizmet alırken yaşadıkları sıkıntıların kurum aracılığıyla duyurulduğuna dikkati çekti.

Uluçay, Meclis Ombudsman Komitesi ile kurumun yakın işbirliği içerisinde olduğunu belirterek kamu hizmetinin daha etkin ve rasyonel olması adına çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Ortaya konulan çalışmalar nedeniyle Dizdarlı’ya teşekkür eden Uluçay, takdirle çalışmaları takip ettiklerini ve Meclis olarak yararlandıklarını vurguladı.

Kabulde ayrıca Başkan Uluçay tarafından Ombudsman Dizdarlı’ya 8 Mart Dünya Kadınlar Günü anısına çiçek verildi.

(ÖZ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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