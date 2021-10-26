Dizdarlı: "Protokol yasalara uyumlu hale getirilip yeniden düzenlenmeli"

Ombudsman Emnine Dizdarlı, iş birliği protokolünün işlevlik kazanabilmesi için iş birliğinin şekil ve ayrıntılarının belirlendiği Ek Protokollerin ivedilikle yapılması gerektiğine işaret etti.

Protokolde hayatın akışı içerisinde meydana gelebilecek şart ve koşulların hüküm altına alınmadığının tespit edildiğini belirten Dizdarlı, tarafların nasıl bir hukuki ilişki içerisinde hareket etmeleri gerektiği hakkında bilgilendiren ve koruyan düzenleme bulunmadığını, tarafların yükümlülüklerinin anlaşılır bir ifadeyle belirtilmediğini kaydetti.

Ombudsman Dizdarlı, özellikle iş birliği alanlarının belirtildiği maddede laboratuvar içi yönetimde ita amirinin kim olacağı, Başhekimlik ve üniversiteden görevlendirilen laboratuvar yöneticilerinin hangi şartlarda atanacakları, ita amirlerinin laboratuvarı nasıl yönetecekleri, hastanede belirlenen laboratuvar sorumlusunun laboratuvar yöneticileri ile uyum içerisinde nasıl çalışacaklarının da protokolde yer almadığını ifade etti.



Dizdarlı, Dr.Tevfik Eker’in başvurusu üzerine Sağlık Bakanlığı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) arasında 11 Kasım 2020 tarihinde imzalanarak yürürlüğe giren protokole yönelik hazırlanan ombudsman raporunu açıkladı.Dizdarlı, raporun Eker’in protokolün 3’üncü maddesinin (g) fıkrasında belirtilen ‘laboratuvar içi yönetimde ita amirlerinin üniversiteden görevlendirilen laboratuvar yöneticilerinin olması nedeniyle mevcut yasalarla çeliştiğini ve bu durumun kamu çalışanlarını hak kaybına uğratabileceğini’ iddia ederek konunun soruşturulmasını talep etmesi üzerine hazırlandığını belirtti.Protokol kapsamındaki kuralların, resmi işlerin belirli bir düzen içinde ilerlemesini sağlamayı, aksaklıkların çıkmasını, zaman kaybını ve yanlış anlaşılmaları önlemeyi amaçladığını dile getiren Dizdarlı, bu nedenle iş birliği protokolünün işlevlik kazanabilmesi için iş birliğinin şekil ve ayrıntılarının belirlendiği Ek Protokollerin ivedilikle yapılması gerektiğine işaret etti.