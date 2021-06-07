banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kırmızı halı
Kırmızı halı
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu sorgulamalıyız
Gebelere ve bebeklere aşı konusunu...
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
10 senede e-devlet nasıl yapılanamaz?
Tatil notları…
Tatil notları…
banner376

Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, eski eserlerin, gerçek veya tüzel kişilerin tasarruf ve kullanımına verilmesinin Eski Eserler Yasası ve Anayasa’ya aykırı olduğunu açıkladı.

07 Haziran 2021 Pazartesi 14:45
Dizdarlı: "Eski eserlerin kişilerin kullanımına verilmesinin Anayasa'ya aykırı"
banner337

Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Eski Eserler Yasası hükümlerinin devlete ait taşınır eski eserlerin, tüzel ve/veya gerçek kişilerin tasarruf ve kullanımına verilmesine izin vermediğini belirtti.

Yazılı açıklama yapan Dizdarlı, “Bilakis Eski Eserler Yasası’nın 23’üncü maddesi; müze kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürlüğü’nün denetim ve iznine tabi olduklarını ve yerine getirmeleri gereken birçok yükümlülükleri olduğunu belirtmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yasanın devletin malı olma niteliğine sahip eski eserlerin müzelerde bulundurulması, korunması denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gözetim altında tutulması görevini devlete verdiğini belirten Dizdarlı, devletin hiçbir şekilde kendi uhdesinde olan bu görevi tüzel ve gerçek kişilere devredemeyeceğini, bunun Anayasa ve Eski Eserler Yasası’na aykırı olduğunu kaydetti.

“KAMU YARARI, TOPLUMSAL İLGİ VE MENFAATİN BULUNMASI NEDENİYLE AÇIKLAMAYAPMA GEREĞİ DUYDUK”

Dizdarlı, Kıbrıs Arkeoloji Müzesi kurulmasına ilişkin basında yayımlanan haberlere istinaden, kamu yararı, toplumsal ilgi ve menfaatin bulunması nedeniyle konunun, Anayasa ve yürürlükteki mevzuata uygunluğuna ilişkin bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Devletin, Anayasa uyarınca, tarih ve kültür değeri olan eser ve anıtlar ile doğa varlıklarının korunmasını sağladığını, bu amaçla düzenleyici, destekleyici ve özendirici önlemler aldığını kaydeden Dizdarlı, bu kapsamda Eski Eserler Yasası’nın yapıldığını ifade etti.

Dizdarlı, yasanın amacının tarih öncesi ve tarih devirleri ile yakın geçmişten günümüze kadar gelen taşınır ve taşınmaz eski eserler ile doğa varlıklarının korunup yaşatılması için yapılması ve uyulması gerekli iş ve işlemlerle ilgili ilke ve uygulama esaslarını belirleyip düzenlediğini bildirdi.

Dizdarlı yasaya ilişkin şunları kaydetti:

banner341
“Eski Eserler Yasası’nın Üçüncü Kısmı korunması gerekli taşınır eski eserlerle ilgili kuralları düzenlemiştir. Söz konusu Yasanın 21’inci maddesi tahtında taşınır eski eserler, koruma ve değerlendirmeleri bakımından farklı esaslara bağlıdır. Mezkur Yasa’nın 1’inci fıkrası devletin malı olma niteliğine sahip taşınır eski eserlerin devlet elinde ve müzelerde bulundurulması ve korunup değerlendirilmesinin sağlanması görevi devlete ait olduğunu açıkça belirtmektedir. Yine arkeolojik nitelikli eserler ile ikon, fresk, mozaik, kilise malzemesi ve müdürlükçe belirlenecek olan etnoğrafik nitelikli eski eserlerin tasarrufu, müdürlüğün izin, belgeleme ve denetimine bağlıdır.

Özellikle Kıbrıs Türkü’nün milli mücadelesine ışık tutan her türlü belge ve eşya, askeri ve devlet müzelerinde toplanır. Ancak özel nitelikleri nedeniyle bu belge ve eşyalar müdürlüğün belgeleme ve iznine bağlı olmaksızın maliklerin ve yasal varislerinin tasarrufunda da bulunabilir. Keza günümüz sanatçıları tarafından yapılan sanat eserlerinin tasarrufu müdürlüğün iznine bağlı değildir. Mazbut ve mülhak vakıflara ait olan taşınır eski eserler, müdürlüğün izin belgeleme ve denetimine bağlıdır. Arkeolojik nitelikli eski eserler ile ikon, fresk, mozaik, kilise malzemesi ve etnoğrafik nitelikli eski eserlerin dışında kalan eski eserler, yurt içinde kalacak şekilde alınıp satılması ve el değiştirmesi serbesttir.”

“ESKİ ESERLERİN KORUNMASI TOPLUMUN KÜLTÜREL KİMLİĞİNİN VE DEĞERLERİNİN KORUNMASI ANLAMINA GELİR”

Eski eserlerin tarihin bir parçasının kalıntısı olduğuna işaret eden Dizdarlı, eski eserlerin korunmasının bir toplumun kültürel kimliğinin ve değerlerinin korunması anlamına geldiğini vurguladı.

Dizdarlı, “Ülkemizde var olan kültürel ve doğal varlıklarımızın korunması herkesin, her kurum ve kuruluşun, sivil toplum örgütlerinin de görevidir. Onları korumak için bir kamu bilincinin yaratılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Böyle bir bilincin geliştirilmesi neticesinde eski eserlerin korunması mümkün olabilir.” ifadelerini kullandı.

Eldeki değerler yitirilmeden devletin gerekli önlemeleri almasının şart olduğuna işaret eden Dizdarlı, eski eserlerin yaşatılması için Anayasa ile Eski Eserler Yasası uyarınca devlete verilen görevin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı.

“DEVLETE AİT TAŞINIR ESKİ ESERLERİN TÜZEL VE/VEYA GERÇEK KİŞİLERİN TASARRUF VE KULLANIMINA VERİLEMEZ”

Eski Eserler Yasası’nın hükümlerinin devlete ait taşınır eski eserlerin tüzel ve/veya gerçek kişilerin tasarruf ve kullanımına verilmesine izin vermediğini belirten Dizdarlı, “Bilakis Eski Eserler Yasası’nın 23’üncü maddesi müze kurmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin müdürlüğün denetim ve iznine tabi olduklarını ve yerine getirmeleri gereken birçok yükümlülükleri olduğunu belirtmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yasanın devletin malı olma niteliğine sahip eski eserlerin müzelerde bulundurulması, korunması denetlenmesi, değerlendirilmesi ve gözetim altında tutulması görevini devlete verdiğini belirten Dizdarlı, devletin hiçbir şekilde kendi uhdesinde olan bu görevi tüzel ve gerçek kişilere devredemeyeceğini, bunun Anayasa ve Eski Eserler Yasası’na aykırı olduğunu kaydetti.

banner360
Son Güncelleme: 07.06.2021 15:36
Anahtar Kelimeler:
Eski Eserlerin Kişilerin Kullanımına VerilmesiEmine Dizdarlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Kamu-sen Taşel’de süresiz grev başlattı
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar, Sanayi Odası Başkanı Kamacıoğlu ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Gürcafer: “Türkiye kaynaklı ihalelerin ödemeleri yapılmadı”
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Girne’de tekneden olta ile sokan balığı avlama müsabakası gerçekleştirildi
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Northernland'dan çocuk servisine örnek bağış
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
Turizm sektörüne sosyal güvenlik desteği verilmesi için Bakanlar Kurulu’na önerge sunulacak
6 saatlik elektrik kesintisi
6 saatlik elektrik kesintisi
Çavuşoğlu: “Gıda güvenliği herkesin ortak sorumluluğu”
Çavuşoğlu: “Gıda güvenliği herkesin ortak sorumluluğu”
Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü 2’nci Olağan Kurulu’nu gerçekleştirdi
Bağımsızlık Yolu Girne Bölge Örgütü 2’nci Olağan Kurulu’nu gerçekleştirdi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim