Dizdarlı, 6 aylık raporunu Uluçay’a sundu



Yüksek Yönetim Denetçisi (Ombudsman) Emine Dizdarlı, Temmuz-Aralık 2018 arasını kapsayan 28.dönem raporunu Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’a sundu.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluçay bugün Dizdarlı’yı kabul edip, görüştü.Ombudsman Emine Dizdarlı, görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, yasa gereği her 6 ayda bir faaliyetleri hakkında rapor sunduklarını anımsatarak, bu çerçevede Meclis’te olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında Ombudsman makamının çalışmaları neticesinde kamu yönetiminin daha iyi olacağına olan inancını dile getirdi.Uluçay, Meclis Ombudsman Komitesi’nin de gelen raporlar doğrultusunda milletvekillerinin de katkısıyla yoğun çalışmalar yaptığını söyledi.

Amacın kamu hizmetinin çok daha etkin ve rasyonel noktaya taşınması olduğuna vurgu yapan Uluçay, bu çalışmaları hep birlikte yerine getireceklerini belirtti.