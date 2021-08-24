banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl yolundan uzakta kaybolmak
Akıl yolundan uzakta kaybolmak
Seçim meraklısı değiliz ama…
Seçim meraklısı değiliz ama…
140'ı yerel 178 pozitif vaka
140'ı yerel 178 pozitif vaka
Covid-19 bir can daha aldı
Covid-19 bir can daha aldı
banner376

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal ile görüştü

Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ı makamında kabul etti.

24 Ağustos 2021 Salı 18:00
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal ile görüştü

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, Erbaş, KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal'ın ziyaretinden dolayı memnun olduğunu ifade etti.

Çalışmalarında Ünsal'a başarılar dileyen Erbaş, "Cenab-ı Allah amel defterinize sadaka-i cariye olarak yazsın inşallah. Oralarda gençlerimizle, aile ve çocuklarımızla ilgili yapılması gereken pek çok hizmet var. Sizlere çok dua ediyoruz. Maddi ve manevi her zaman yanınızdayız inşallah." ifadelerini kullandı.

banner341
KKTC Din İşleri Başkanı Ünsal ise her zaman Türkiye'yi yanlarında hissettiklerini belirterek, "İnşallah ülkemizi ve sizleri mahcup etmeden elimizden gelen gayreti göstereceğiz." açıklamasında bulundu.

Görüşmede, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay da hazır bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 24.08.2021 18:29
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dışişleri Bakanlığı’ndan pasaport açıklaması
Dışişleri Bakanlığı’ndan pasaport açıklaması
Ekonomi Kurulu toplantısı başladı
Ekonomi Kurulu toplantısı başladı
Baybars: “Hükümet pandemi sürecini yönetemiyor, denetimler artırılmalı, halk aşıya teşvik edilmeli”
Baybars: “Hükümet pandemi sürecini yönetemiyor, denetimler artırılmalı, halk aşıya teşvik edilmeli”
İşverenler Sendikası ve Hür-İş Federasyonu’ndan açıklama
İşverenler Sendikası ve Hür-İş Federasyonu’ndan açıklama
Teknecik Santrali’nin neden olduğu çevre kirliliğine dikkat çekildi
Teknecik Santrali’nin neden olduğu çevre kirliliğine dikkat çekildi
Sarıçizmeli: “Ülkemizin kanayan yarası çarpık yapılaşmanın bizim bölgemize de yayılmaması için imar planı istiyoruz”
Sarıçizmeli: “Ülkemizin kanayan yarası çarpık yapılaşmanın bizim bölgemize de yayılmaması için imar planı istiyoruz”
Tüketiciler Derneği vakalardaki artış nedeniyle hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı uyardı
Tüketiciler Derneği vakalardaki artış nedeniyle hükümeti ve Sağlık Bakanlığı’nı uyardı
Pasaport iptali
Pasaport iptali
Girne Belediyesi, Ankara'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde stant açtı
Girne Belediyesi, Ankara'da “Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi”nde stant açtı
Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere seslendi: “Disiplinli bir yaşam tarzı benimseyin“
Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere seslendi: “Disiplinli bir yaşam tarzı benimseyin“

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim