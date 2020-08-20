Diyabet Derneği Başkanı Arca: “diyabet Merkezi Ve Diyabet Derneğinin Merkezle Birlikteliğini Zedeleyecek Girişimlere Müsaade Etmeyeceğiz"

Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca, diyabetin başka hastalıklara benzemediğini, eğitimin olmaması durumunda diyabetin kontrol edilemeyip, komplikasyonların gelişmesinin önlenemeyeceğini kaydetti.

Arca, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında en riskli kesimin diyabetliler olduğunu, hastanede Başhekimliğin haberi olmadan Derneğin tasarrufunda olan, depo, mutfak ve tuvaletlerin kilitlerinin kırılarak açılmasının, şık bir hareket olmadığı gibi bu adımın, diyabet merkezinin işlevsiz bırakılmasına yönelik bir girişim olduğuna inandıklarını belirtti.

Toplumun %32'sinin gizli şeker ve diyabetli olduğunu ve bu insanların eğitilmeleri gerektiğini, Diyabet Derneği’nin bu amaçla yıllardır çalıştığını hatırlatan Arca, Diyabet Merkezi ve Diyabet Derneğinin Merkezle birlikteliğini zedeleyecek girişimlere müsaade etmeyeceklerini vurguladı.

(RU/YIL)