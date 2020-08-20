Diyabet Derneği Başkanı Arca: “diyabet Merkezi Ve Diyabet Derneğinin Merkezle Birlikteliğini Zedeleyecek Girişimlere Müsaade Etmeyeceğiz"

Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca, diyabetin başka hastalıklara benzemediğini, eğitimin olmaması durumunda diyabetin kontrol edilemeyip, komplikasyonların gelişmesinin önlenemeyeceğini kaydetti.
Toplumun %32'sinin gizli şeker ve diyabetli olduğunu ve bu insanların eğitilmeleri gerektiğini, Diyabet Derneği’nin bu amaçla yıllardır çalıştığını hatırlatan Arca, Diyabet Merkezi ve Diyabet Derneğinin Merkezle birlikteliğini zedeleyecek girişimlere müsaade etmeyeceklerini vurguladı.
(RU/YIL)