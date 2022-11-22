Diyabet Tedavisindeki Yeni Teknolojilerle İlgili Konferans Düzenleniyor

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği, diyabet tedavisindeki yeni teknolojilerle ilgili konferans düzenliyor.

Verilen bilgiye göre, “Diyabet Tedavisinde Yeni Teknolojilerin Kullanımı” konulu konferans 26 Kasım cumartesi günü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Thalassemia Merkezi’nde gerçekleşecek.

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Taner Morris’in açılış konuşmasıyla saat 14.00’te başlayacak konferansta, Türkiye Diyabet Vakfı Başkanı Prof. Dr. M. Temel Yılmaz “Diyabet Tedavisinde Yeni Teknolojilerin Kullanımı”, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Umut Maraşuna ise “KKTC’de Diyabet Durumu” hakkında sunum yapacak.

14 Kasım Dünya Diyabet günü kapsamında düzenlenecek konferansa katılım ücretsiz olacak.