Diyabet farkındalık etkinliği düzenlendi

Etkinlik kapsamında her iki bölgede vatandaşlara diyabet taraması yapıldığı ve taramalardan elde edilen verilerin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacağı bildirildi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, diyabetik farkındalık etkinliğinin ilki, bugün saat 9.00’da Güzelyurt Belediyesi Kapalı Pazar önünde, ikincisi ise saat 11.00’de Lefke Ağaçlı Kahvede yapıldı.

Federasyon Başkanı Ln. Duygu Adahan Kuran ve Yönetim Kurulu, Lions Kulüp başkan ve üyelerinin katılımıyla yapılan diyabet farkındalık etkinliklerinde, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ve Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da hazır bulundu.

Etkinlik kapsamında, doktor nezaretinde yapılan diyabet taramasında vatandaşlara durumları ile ilgili aydınlatıcı bilgiler de verildi.

Federasyon, her iki bölgede yapılan diyabet taramasında elde edilen verilerin Sağlık Bakanlığı ile paylaşılacağını bildirdi.



