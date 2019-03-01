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Diyabet derneği Dr. Yazman’ı konuk ediyor

Diyabet derneği Dr. Yazman’ı konuk ediyor

01 Mart 2019 Cuma 07:56
Diyabet derneği Dr. Yazman’ı konuk ediyor

Kıbrıs Türk Diyabet Derneği’nin Salı sohbet toplantılarında önümüzdeki hafta, Hematoloji Uzmanı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Hematoloji Servisi Klinik Şefi Dr. Dilek Yazman “Beslenmenin Kanser ve Diyabet ile İlişkisi” konusunda konuşacak.

Dernekten verilen bilgiye göre, Mart ayının ilk sohbet toplantısı 5 Mart Salı akşamı saat 17.30’da Lefkoşa’da yeni dernek ofisi eğitim salonunda (Stark Apt. Kat.1 Daire 5 Ortaköy-Lefkoşa) gerçekleştirilecek.

Dr. Dilek Yazman’ın konuşmacı olacağı sohbet toplantısıyla ilgili bilgi almak isteyenlerin, 223 61 15-0548 859 50 01 numaralı telefonları arayabileceği belirtildi.

Son Güncelleme: 01.03.2019 11:00
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Diyabet Derneği
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