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Dışişleri’nden hidrokarbon açıklaması…

10 Aralık 2021 Cuma 19:30
Dışişleri’nden hidrokarbon açıklaması…

 “ANAVATAN TÜRKİYE İLE BİRLİKTE BÖLGEDEKİ HAK VE ÇIKARLARIMIZI KARARLILIKLA MUHAFAZA ETMEYİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek taraflı olarak ilan ettiği sözde 5. parseldeki hidrokarbon arama lisansına ilişkin açıklama yayımladı; Rum Yönetimi’nin tek yanlı adımının Kıbrıs Türk halkının haklarının açık şekilde gasp edilmesi ve Türkiye’nin haklarının yok sayılmasının tescili olduğuna işaret etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Exxon-Mobil ve Katar Petrolleri şirketler ortaklığı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında “Arama ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi” imzalanmasının ve Rum tarafının bu ve benzeri tek yanlı hareketlerinin bölgede kimin gerginlikten yana olduğunu teyit ettiği kaydedildi.

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Açıklamada, bu tek yanlı adımın, Kıbrıs Türk tarafının tüm uyarılarına rağmen, Kıbrıs Türk halkının haklarının açık bir şekilde gasp edilmesi ve Türkiye’nin bölgedeki haklarının yok sayılmasının Kıbrıs Rum yönetimi tarafından tescili anlamına geldiği ifade edildi.

Açıklamada “KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarına ilişkin tüm yapıcı önerilerini görmezden gelen Rum tarafının, Doğu Akdeniz bölgesindeki gerginliği daha da tırmandırmaya çalışmasına seyirci kalmamız mümkün değildir. Rum tarafının bu faaliyetlerine devam etmesi karşısında, Anavatan Türkiye ile birlikte bölgedeki hak ve çıkarlarımızı kararlılıkla muhafaza etmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerine de yer verildi.

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Son Güncelleme: 10.12.2021 22:05
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