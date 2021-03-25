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Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs’ta camiye saldırıya ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Güney Kıbrıs’ta bir camiye yapılan saldırıyı kınadı.

25 Mart 2021 Perşembe 23:30
Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs’ta camiye saldırıya ilişkin açıklama
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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Güney Kıbrıs'ta Limasol’da bulunan bir caminin duvarına Yunanistan bayrağı çizilerek "Bütün Türkler ölün" yazılarıyla camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı Güney’deki ırkçı zihniyetin ilk tezahürü değildir. Adadaki Türk ve İslam varlığına karşı beslenen nefret ve kinin bir göstergesidir.” Denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

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“Rum liderliği bu gerici ve çağ dışı zihniyetteki vandalları cezalandırmamakla Güney’deki ırkçılık ve nefretin artarak devam etmesine çanak tutmaktadır.

Camimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, Rum yönetimini bu saldırının faillerini en kısa zamanda bulup cezalandırmaya davet ediyoruz.”

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Son Güncelleme: 26.03.2021 01:17
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