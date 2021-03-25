Dışişleri Bakanlığı’ndan Güney Kıbrıs’ta camiye saldırıya ilişkin açıklama

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Güney Kıbrıs'ta Limasol’da bulunan bir caminin duvarına Yunanistan bayrağı çizilerek "Bütün Türkler ölün" yazılarıyla camiye yapılan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı Güney’deki ırkçı zihniyetin ilk tezahürü değildir. Adadaki Türk ve İslam varlığına karşı beslenen nefret ve kinin bir göstergesidir.” Denildi.
Açıklama şöyle devam etti:
Camimize yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, Rum yönetimini bu saldırının faillerini en kısa zamanda bulup cezalandırmaya davet ediyoruz.”