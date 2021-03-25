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Dışişleri Bakanlığı’ndan BM Barış Gücü Komutanlığı’na yapılan atamayla ilgili kınama

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Kuvvet Komutanlığı’na Norveçli Tümgeneral Ingrid Gjerde'nin atandığına dair BM tarafından yapılan açıklamayı kınadı.

25 Mart 2021 Perşembe 21:15
Dışişleri Bakanlığı’ndan BM Barış Gücü Komutanlığı’na yapılan atamayla ilgili kınama
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Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Kuvvet Komutanlığı’na Norveçli Tümgeneral Ingrid Gjerde'nin atandığına dair BM tarafından 24 Mart 2021 tarihinde yapılan açıklama hayal kırıklığı ile karşılanmıştır.” Denildi.

Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle devam etti:

“BMBG Komutanı’nın atanması öncesinde ülkemiz makamlarına danışılmaması ve rızamızın alınmaması kabul edilemezdir. Kuvvet Komutanı’nın atanması öncesindeki süreçte gerek Bakanlığımız gerek New York Temsilciliğimizin BM yetkilileri nezdinde yapmış oldukları girişimler sırasındaki tüm ikazlarımıza karşın, BM’nin uzun yıllar boyunca oluşmuş teamüller ve çalışma esaslarına aykırı şekilde konuyu basın açıklaması yoluyla duyurmasını esefle kınıyoruz.

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 BMBG’nin çalışmalarının başarısı KKTC ile işbirliğinden geçmektedir. Bir işbirliği bekleniyorsa sözkonusu atama ve ülkemizi ilgilendiren durumlarda makamlarımızın rızasının alınması elzemdir.

 Özellikle 5+BM gayriresmi toplantısı arifesinde BM’nin iki taraf arasındaki hassas dengeye zarar verebilecek eylemlerden kaçınması gerektiğini vurgularız.

 Sözkonusu atamaya ilişkin rahatsızlık ve görüşümüz BM yetkililerine iletilmektedir.”

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Son Güncelleme: 25.03.2021 22:24
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