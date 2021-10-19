banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Daha neler!
Daha neler!
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Hükümet kurma çalışmaları başladı
Akdeniz'de deprem!
Akdeniz'de deprem!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
Sanayi arsalarının bedeli: Partiye yardım!
banner376
Flaş Haber
Akdeniz'de deprem!
Kapat

Dışişleri Bakanlığı’ndan AB Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısına Eleştiri

19 Ekim 2021 Salı 17:45
Dışişleri Bakanlığı’ndan AB Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısına Eleştiri

“KIBRIS TÜRK TARAFI, EGEMEN EŞİTLİĞE DAYALI İŞ BİRLİĞİ ÖNERİSİNİ YAPMIŞTIR. OLGULARI YANSITAN BU ÖNERİNİN TEK GERÇEKÇİ ÇÖZÜM YOLU OLDUĞUNUN TEKRAR ANIMSATILMASINDA FAYDA GÖRÜLMEKTEDİR.”
 
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının katılımıyla Lüksemburg’da dün yapılan Dışişleri Konseyi toplantısında, acil gündem maddeleri varken kapalı Maraş ve Doğu Akdeniz’deki gelişmelerin ele alınmasını eleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, AB’nin Maraş’ı gündemine taşımasının Rum tarafını memnun etmeyi amaçlamaktan başka bir anlam taşımadığı kaydedildi. AB’nin yanlı tutumunu “üyelik dayanışması” adı altında takdim etmesinin Kıbrıs Türk halkının AB’ye olan güvensizliğini derinleştirdiği ifade edildi.

banner341
 
Açıklamada ayrıca şunlara yer verildi:
“Kıbrıs Türk tarafının yapıcı önerileri geçerliliğini korumaktadır. Bu çerçevede kapalı Maraş konusunda, uluslararası hukuk ve özel mülkiyet hakkı gözetilerek alınan karar; bunun yanı sıra Doğu Akdeniz’de iş birliğini tesis edebilecek olan ve hala masada olan 13 Temmuz 2019 tarihli önerimiz maalesef AB tarafından görmezden gelinmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarının olumlu bir sonuç doğurmadığı ortadadır. Bu gerçekten hareketle, Kıbrıs Türk tarafı, egemen eşitliğe dayalı iş birliği önerisini yapmıştır. Olguları yansıtan bu önerinin tek gerçekçi çözüm yolu olduğunun tekrar anımsatılmasında fayda görülmektedir.” 

banner360
Son Güncelleme: 19.10.2021 18:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rogers’dan erken seçim tarihini belirleme çağrısı
Rogers’dan erken seçim tarihini belirleme çağrısı
Büyükkonuk Belediyesi, izinsiz taşocağı genişletme alanının mühürlendiğini duyurdu
Büyükkonuk Belediyesi, izinsiz taşocağı genişletme alanının mühürlendiğini duyurdu
Tatar: “Anayasal hakkım olsa da Meclisi feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmek son tercihimdir. Temennim uzlaşıdır”
Tatar: “Anayasal hakkım olsa da Meclisi feshetmek ve erken seçim tarihini ilan etmek son tercihimdir. Temennim uzlaşıdır”
Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek
Yarın bazı bölgelere 7 saat elektrik verilmeyecek
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İstanbul İnsiyatifi’ne katıldı
Kıbrıs Türk Yeşilay Derneği İstanbul İnsiyatifi’ne katıldı
Özersay: “Hükümeti oluşturan partiler erken seçim açıklaması arkasında durmadı”
Özersay: “Hükümeti oluşturan partiler erken seçim açıklaması arkasında durmadı”
CTP, Lapta Belediye Başkanı adayı Emre Efendi’yi tanıttı
CTP, Lapta Belediye Başkanı adayı Emre Efendi’yi tanıttı
KTAMS, tüm kaza mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında greve gidiyor
KTAMS, tüm kaza mahkemeleri tebliğ ve icra memurluklarında greve gidiyor
Erhürman: “Yapılması gereken Meclis’in toplanıp bir uzlaşmayla seçim tarihi belirlemesi”
Erhürman: “Yapılması gereken Meclis’in toplanıp bir uzlaşmayla seçim tarihi belirlemesi”
Hasipoğlu: “Ülkede bir erken genel seçime gidilmesi elzem”
Hasipoğlu: “Ülkede bir erken genel seçime gidilmesi elzem”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim