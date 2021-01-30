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Dışişleri Bakanlığı’ından açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün görev süresinin uzatılması ile ilgili açıklama yaptı..

30 Ocak 2021 Cumartesi 09:00
Dışişleri Bakanlığı’ından açıklama
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Geçmişte de vurguladığımız üzere, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Ada’daki varlığına dair Kıbrıs Türk tarafının rızasının yine alınmamış olması önemli bir eksikliktir ve Birleşmiş Milletlerin barışı koruma operasyonlarına ilişkin temel ilkelerini dahi göz ardı etmektedir. BM’nin, BM Barış Gücü’nün görev süresini Devletimizin rızasını aldıktan sonra uzatmasını bekliyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin adadaki iki tarafa, karşılıklı bağımlılık yaratacak ve var olan derin güven krizini ortadan kaldıracak işbirliği, diplomasi ve diyalog çağrısı yapmasının şart olduğu" da belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC Dışişleri BakanlığıBM Barış Gücü Görev Süresi
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