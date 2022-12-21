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Dışişleri Bakanlığı yeni Maria Skoullou açıklaması

“Adaylığının kabul edilmemesinin nedeni Maronit olması değil. Diğer muhtar ve aza adayları da Maronit ve Rum vatandaşı”

21 Aralık 2022 Çarşamba 16:11
Dışişleri Bakanlığı yeni Maria Skoullou açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Maria Skoullou’nun muhtar adaylığının uygun bulunmaması üzerinden bilinçli bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü vurguladı.

Bakanlık açıklamasında, “Adaylığının kabul edilmemesinin nedeni Maronit olması değil. Diğer muhtar ve aza adayları da Maronit ve Rum vatandaşı” denildi.

Açıklamada söz konusu şahsın adaylığının somut gerekçelerle sakıncalı olarak nitelendirildiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, ülkede yaşayan Maronitlerin KKTC vatandaşı olmadığını hatırlatarak, yerel seçimlerini KKTC hükümetinin verdiği özel statü ve Dışişleri Bakanlığı gözetiminde yapabildiklerini vurguladı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Ülkemizde ikamet eden Maronit toplumunun temsilcileri, bilindiği üzere KKTC vatandaşı değildir. KKTC hükümetinin kendilerine verdiği özel statü ve bunun yarattığı olanaklar zemininde yerel yönetim seçimlerini Dışişleri Bakanlığı’nın gözetiminde yapabilmektedirler.

Maria Skoullou isimli Rum vatandaşının adaylığının uygun bulunmaması üzerinden bilinçli bir dezenformasyon kampanyası yürütüldüğünü görmekteyiz. Adı geçenin adaylığının kabul edilmemesinin sebebi Maronit olması değildir. Nitekim diğer muhtar adayı ve de aza adaylarının tümü Maronit ve Rum vatandaşıdır. Bu kişilerle ilgili herhangi bir olumsuzluk söz konusu olmamıştır.

Yapılan inceleme sonucunda Maria Skoullou’nun adaylığı somut gerekçelerle sakıncalı olarak değerlendirilmiş ve hukukun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devletine tanıdığı devlet olma yetkisi kullanılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.”

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