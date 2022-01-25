banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim sonrası anayasal süreç işliyor
İtirazlar değerlendiriliyor!
Pandemi Hastanesi'nden acı haber
Son Dakika
Koronavirüse bir can daha!
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı yapılacak
Cumhurbaşkanlığı'nda toplantı
Gazete manşetleri 25 Ocak 2022 Salı
Gazete manşetleri
İskele seçmenini ‘satılık’ ilan ettiler!
İskele seçmenini ‘satılık’ ilan ettiler!
banner404

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Hentbol Milli Takımı sporcusunun Türkiye’ye naklinin sağlandığını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Hentbol Şampiyonası kapsamında Güney Kıbrıs’ta bulunan Türkiye Hentbol Milli Takımı’nda Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Türk milli sporcusunun bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği ambulans uçak ile Türkiye’ye naklinin sağlandığını açıkladı.

25 Ocak 2022 Salı 18:30
Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Hentbol Milli Takımı sporcusunun Türkiye’ye naklinin sağlandığını açıkladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Hentbol Şampiyonası elemeleri çerçevesinde 20-23 Ocak tarihleri arasında Güney Kıbrıs’ta bulunan Türkiye Hentbol Milli Takımı’nda Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Türk Milli sporcusunun, Milli Takım yetkilileri ile sporcunun talebine rağmen Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye veya Türkiye’ye nakledilmesine Kıbrıs Rum tarafının karşı çıktığı hatırlatıldı.

banner341
Açıklamada, yapılan yoğun diplomatik girişimler neticesinde, Türkiye Hentbol Milli Takımı sporcusunun bugün öğle saatlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin gönderdiği ambulans uçak ile Türkiye’ye naklinin sağlandığı bildirildi.
 

banner360
Son Güncelleme: 25.01.2022 20:25
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Covid’den iki kişi daha hayatını kaybetti
Covid’den iki kişi daha hayatını kaybetti
Sucuoğlu, Öymez’i kabul etti
Sucuoğlu, Öymez’i kabul etti
Çevre Koruma Dairesi sulak alanlarla ilgili çevrimiçi bilgilendirici etkinlik düzenleyecek
Çevre Koruma Dairesi sulak alanlarla ilgili çevrimiçi bilgilendirici etkinlik düzenleyecek
Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen affın süresi uzatıldı
Seyrüsefer ve muayene harcı borçlarına getirilen affın süresi uzatıldı
Lirik Şiir Grubu ülke içi turneye çıkıyor
Lirik Şiir Grubu ülke içi turneye çıkıyor
Cumhurbaşkanlığı: “Kıbrıs Türk tarafı, en az Kıbrıs Rum tarafı kadar egemendir”
Cumhurbaşkanlığı: “Kıbrıs Türk tarafı, en az Kıbrıs Rum tarafı kadar egemendir”
Tatar: “Hükümet kurma görevini yemin töreni sonrası vereceğim”
Tatar: “Hükümet kurma görevini yemin töreni sonrası vereceğim”
Sucuoğlu: “Hükümetin UBP başkanlığında kurulacağı görülüyor… Tüm partilerle görüşeceğiz”
Sucuoğlu: “Hükümetin UBP başkanlığında kurulacağı görülüyor… Tüm partilerle görüşeceğiz”
“Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması“ bu yıl 8. kez düzenleniyor
“Telsim Freezone Liselerarası Müzik Yarışması“ bu yıl 8. kez düzenleniyor
Tatar, Ataoğlu ile görüştü
Tatar, Ataoğlu ile görüştü

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim