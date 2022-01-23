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Dışişleri Bakanlığı Rum yönetimini ve BM Barış Gücü'nü kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum tarafının, Güney Kıbrıs’ta bulunan Türkiye Hentbol Milli Takımı’nda Covid-19 test sonucu pozitif çıkan bir Türk oyuncunun KKTC’ye getirilmesine izin vermediğini belirterek, bunu kınadı.

23 Ocak 2022 Pazar 14:30
Dışişleri Bakanlığı Rum yönetimini ve BM Barış Gücü'nü kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle;
“Türkiye Hentbol Milli Takım yetkilileri ile oyuncunun isteğine rağmen Türk oyuncunun ülkemize güvenli bir şekilde getirilmesine müsaade etmeyen GKRY’nin kararının siyasi olduğu aşikârdır. Türk hentbol oyuncusunun ülkemize getirilmesinde kolaylaştırıcı rolüne başvurulan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Rum tarafı nezdinde etkisiz olduğu ise bir kez daha kanıtlanmıştır. 
BMBG’nin, barış operasyonlarının en temel unsurlarından biri olan tarafsızlık ilkesinden uzaklaşarak Rum tarafının menfaatine hizmet eden mevcut durumun sembolü haline dönüştüğü görülmektedir. 

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İnsani konuları dahi siyasileştirmekten geri kalmayan Rum tarafının bu kararını şiddetle kınıyoruz. İnsanlık dışı bu kararın mutlaka bir takım neticeleri olması kaçınılmazdır”.
 

  
 

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Son Güncelleme: 23.01.2022 14:49
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