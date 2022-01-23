Dışişleri Bakanlığı Rum yönetimini ve BM Barış Gücü'nü kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle;

“Türkiye Hentbol Milli Takım yetkilileri ile oyuncunun isteğine rağmen Türk oyuncunun ülkemize güvenli bir şekilde getirilmesine müsaade etmeyen GKRY’nin kararının siyasi olduğu aşikârdır. Türk hentbol oyuncusunun ülkemize getirilmesinde kolaylaştırıcı rolüne başvurulan Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün Rum tarafı nezdinde etkisiz olduğu ise bir kez daha kanıtlanmıştır.

BMBG’nin, barış operasyonlarının en temel unsurlarından biri olan tarafsızlık ilkesinden uzaklaşarak Rum tarafının menfaatine hizmet eden mevcut durumun sembolü haline dönüştüğü görülmektedir.







